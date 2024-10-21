Рютте рассказал, приведет ли отправка войск КНДР к значительной эскалации в войне

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудил с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем информацию о возможной отправке военных КНДР для участия в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом Марк Рютте написал у себя в соцсети X.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

"Отправка войск Северной Кореи воевать бок о бок с Россией в Украине будет означать значительную эскалацию", – отметил Марк Рютте.

Во время общения стороны также обсудили партнерство Сеула и НАТО, оборонно-промышленное сотрудничество и взаимосвязанную безопасность в Евроатлантическом и Индо-Тихоокеанском регионах.

Читайте также на портале "Комментарии" — ряд СМИ, ссылаясь на источники в Главном управлении разведки, отмечают, что 18 военнослужащих Северной Кореи, которые совершили попытку побега с позиций российских оккупационных войск в Курской области, были задержаны россиянами в Комаричском районе Брянской области.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина требует "немедленной и решительной реакции" со стороны евроатлантического сообщества и мира на то, что Северная Корея поддерживает Россию вооружениями и военными. Такое заявление сделал министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Лучшим ответом будет полная поддержка и реализация союзниками Плана победы, который представил президент Владимир Зеленский", – отметил топ-дипломат.

По его словам, поскольку страна-агрессор масштабирует свою войну, союзники должны масштабировать военную поддержку Украины – снять ограничения на дальнобойные удары, начать перехватывать ракеты и беспилотники РФ над Украиной, предоставить приглашение в НАТО и увеличить инвестиции в украинское производство вооружений.



