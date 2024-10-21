logo

BTC/USD

67550.14

ETH/USD

2645.23

LTC/USD

70.53

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Рютте рассказал, приведет ли отправка войск КНДР к значительной эскалации в войне
commentss НОВОСТИ Все новости

Рютте рассказал, приведет ли отправка войск КНДР к значительной эскалации в войне

Рютте обсудил с президентом Южной Кореи возможную переброску военных КНДР в Россию

21 октября 2024, 13:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудил с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем информацию о возможной отправке военных КНДР для участия в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом Марк Рютте написал у себя в соцсети X.

Рютте рассказал, приведет ли отправка войск КНДР к значительной эскалации в войне

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

"Отправка войск Северной Кореи воевать бок о бок с Россией в Украине будет означать значительную эскалацию", – отметил Марк Рютте.

Во время общения стороны также обсудили партнерство Сеула и НАТО, оборонно-промышленное сотрудничество и взаимосвязанную безопасность в Евроатлантическом и Индо-Тихоокеанском регионах.

Читайте также на портале "Комментарии" — ряд СМИ, ссылаясь на источники в Главном управлении разведки, отмечают, что 18 военнослужащих Северной Кореи, которые совершили попытку побега с позиций российских оккупационных войск в Курской области, были задержаны россиянами в Комаричском районе Брянской области. 

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина требует "немедленной и решительной реакции" со стороны евроатлантического сообщества и мира на то, что Северная Корея поддерживает Россию вооружениями и военными. Такое заявление сделал министр иностранных дел Андрей Сибига. 

"Лучшим ответом будет полная поддержка и реализация союзниками Плана победы, который представил президент Владимир Зеленский", – отметил топ-дипломат. 

По его словам, поскольку страна-агрессор масштабирует свою войну, союзники должны масштабировать военную поддержку Украины – снять ограничения на дальнобойные удары, начать перехватывать ракеты и беспилотники РФ над Украиной, предоставить приглашение в НАТО и увеличить инвестиции в украинское производство вооружений.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости