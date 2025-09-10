logo

Рютте сделал заявление после атаки РФ на Польшу и обратился с посланием к Путину
Рютте сделал заявление после атаки РФ на Польшу и обратился с посланием к Путину

Марк Рютте считает, что союзники доказали, что способны защитить каждый сантиметр территории НАТО

10 сентября 2025, 15:14
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Генсек НАТО Марк Рютте считает реакцию Североатлантического Альянса на удар дронами-камикадзе по Польше "очень успешной". Он подчеркнул, что прошедшая ночь показала готовность НАТО защищать каждый сантиметр своей территории, в том числе и воздушное пространство. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".

Рютте сделал заявление после атаки РФ на Польшу и обратился с посланием к Путину

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Цитируя Рютте СМИ отмечает, что оценка ситуации еще продолжается, однако независимо от того, было ли это намеренно, вторжение российских дронов является "абсолютно опасным и необдуманным".

"Мое послание Путину четкое: прекратите войну против Украины, остановите эскалацию и нарушение воздушного пространства союзников. НАТО готово, мы бдительны и будем защищать каждый сантиметр нашей территории", — подчеркнул генсек.

Марк Рютте обратился к российскому диктатору Владимиру Путину.

"Путину мое послание четкое: остановите войну в Украине, прекратите эскалацию, которую он фактически разжигает против мирных жителей и гражданской инфраструктуры, и прекратите нарушать воздушное пространство союзников. Знайте, что мы готовы, что мы бдительны и что мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО", — сказал он.

Генсек НАТО также оценил реакцию союзников на инцидент.

По его мнению, реакция стран внутри блока очень успешная. Страны НАТО всегда должны быть на шаг впереди, но прошлая ночь показала, что союзники способны защитить каждый сантиметр территории НАТО, включая его воздушное пространство.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что находится в контакте с министром обороны и военным руководством в связи с нарушением воздушного пространства страны российскими дронами. Об этом польский лидер написал в соцсети "Х".




Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2025/sep/10/poland-pm-condemns-repeated-violation-of-airspace-amid-russian-attack-on-ukraine-follow-live
