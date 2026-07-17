Рютте сделал заявление после отставки Федорова: в НАТО оценили, изменится ли курс Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал кадровые изменения в руководстве украинского оборонного ведомства, подчеркнув, что не ожидает каких-либо изменений в военной стратегии Украины после ухода Михаила Федорова с должности министра обороны.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

В комментарии агентству DPA глава Альянса отметил, что за время сотрудничества у него сложились конструктивные рабочие отношения с Федоровым.

По словам Рютте, новый руководитель Министерства обороны продолжит выбранный курс, а преемственность украинской политики в сфере безопасности будет сохранена.

При этом генсек НАТО положительно оценил ситуацию на фронте. По его словам, украинские силы находятся в более выгодном положении, чем в начале текущего года. Несмотря на продолжающееся давление российских войск, их продвижение остается крайне медленным, тогда как Силы обороны Украины сумели провести успешные контратаки на отдельных участках.

Отдельное внимание Марк Рютте уделил развитию украинских дальнобойных возможностей. Он подчеркнул, что Киев все чаще наносит удары по объектам глубоко на территории России, поражая энергетическую инфраструктуру и промышленные предприятия, которые обеспечивают военный потенциал страны-агрессора.

Таким образом, в НАТО считают, что смена руководства Минобороны не повлияет на взаимодействие Украины с союзниками, а украинская армия продолжит реализацию нынешней стратегии, сочетая оборону с нанесением чувствительных ударов по российскому тылу.

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