Рютте зробив заяву після відставки Федорова: у НАТО оцінили, чи зміниться курс України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував кадрові зміни в керівництві українського оборонного відомства, наголосивши, що не очікує будь-яких змін у військовій стратегії України після звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

У коментарі агентству DPA глава Альянсу зазначив, що за час співпраці у нього склалися конструктивні робочі відносини з Федоровим.

За словами Рютте, новий керівник Міністерства оборони продовжить обраний курс, а наступність української безпекової політики буде збережена.

При цьому генсек НАТО позитивно оцінив ситуацію на фронті. За його словами, українські сили перебувають у вигіднішому становищі, ніж на початку поточного року. Незважаючи на продовження тиску російських військ, їх просування залишається вкрай повільним, тоді як Сили оборони України зуміли провести успішні контратаки на окремих ділянках.

Окрему увагу Марк Рютте надав розвитку українських далекобійних можливостей. Він наголосив, що Київ все частіше завдає ударів по об'єктах глибоко на території Росії, вражаючи енергетичну інфраструктуру та промислові підприємства, які забезпечують військовий потенціал країни-агресора.

Таким чином, у НАТО вважають, що зміна керівництва Міноборони не вплине на взаємодію України з союзниками, а українська армія продовжить реалізацію нинішньої стратегії, поєднуючи оборону із завданням чутливих ударів по російському тилу.

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