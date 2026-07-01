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Рютте сделал жесткое предупреждение Украине: успехов на фронте недостаточно

Генсек НАТО объяснил, почему даже самые болезненные удары по России пока не заставляют Путина идти на реальные переговоры

1 июля 2026, 11:40
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Кравцев Сергей

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что успехи Украины на поле боя не означают скорого начала настоящего мирного процесса с Россией. По его словам, несмотря на достижения украинской армии, Кремль пока не демонстрирует готовности к серьезным переговорам. Об этом глава Альянса заявил в интервью Financial Times.

Рютте сделал жесткое предупреждение Украине: успехов на фронте недостаточно

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Генсек подчеркнул, что поддержка Киева остается одним из ключевых приоритетов НАТО. По мнению Рютте, союзники должны продолжать усиливать украинскую армию, поскольку именно сила станет главным аргументом, когда Москва все же решится обсуждать прекращение войны.

Марк Рютте выразил уверенность, что рано или поздно Россия согласится сесть за стол переговоров. Однако этот момент, по его мнению, наступит лишь тогда, когда Украина будет находиться в максимально выгодной позиции.

Рютте также обратил внимание на эффективность действий Вооруженных сил Украины. Он отметил, что их успехи признают не только европейские партнеры, но и президент США Дональд Трамп, который, по словам главы НАТО, говорил об этом во время недавней встречи в Белом доме.

Вместе с тем генсек предостерег от чрезмерного оптимизма. Он подчеркнул, что военные достижения сами по себе не способны автоматически изменить позицию Кремля.

По словам Рютте, Владимир Путин пока не испытывает достаточного давления, чтобы согласиться на реальные переговоры о прекращении войны. Именно поэтому западные страны должны не снижать, а наоборот усиливать военную, финансовую и политическую поддержку Украины.

В НАТО убеждены, что только сильная украинская армия сможет создать условия, при которых Москва будет вынуждена искать дипломатическое решение, а не рассчитывать на достижение своих целей военным путем.

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Источник: https://www.ft.com/content/b0e09632-81b9-43ee-881e-f14712c5d7b6?utm_source=chatgpt.com
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