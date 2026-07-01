Рютте зробив жорстке попередження Україні: успіхів на фронті недостатньо

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що успіхи України на полі бою не означають швидкого започаткування справжнього мирного процесу з Росією. За його словами, незважаючи на досягнення української армії, Кремль поки що не демонструє готовності до серйозних переговорів. Про це глава Альянсу заявив в інтерв'ю Financial Times.

Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

Генсек наголосив, що підтримка Києва залишається одним із ключових пріоритетів НАТО. На думку Рютте, союзники повинні продовжувати посилювати українську армію, оскільки саме сила стане головним аргументом, коли Москва все ж таки зважиться обговорювати припинення війни.

Марк Рютте висловив упевненість, що рано чи пізно Росія погодиться сісти за стіл переговорів. Однак цей момент, на його думку, настане лише тоді, коли Україна перебуватиме у максимально вигідній позиції.

Рютте також звернув увагу на ефективність дій Збройних Сил України. Він зазначив, що їхні успіхи визнають не лише європейські партнери, а й президент США Дональд Трамп, який, за словами глави НАТО, говорив про це під час нещодавньої зустрічі у Білому домі.

Водночас генсек застеріг від надмірного оптимізму. Він наголосив, що військові досягнення самі по собі не здатні автоматично змінити позицію Кремля.

За словами Рютте, Володимир Путін поки не зазнає достатнього тиску, щоб погодитись на реальні переговори про припинення війни. Саме тому західні країни мають не знижувати, а навпаки посилювати військову, фінансову та політичну підтримку України.

У НАТО переконані, що лише сильна українська армія зможе створити умови, за яких Москва буде змушена шукати дипломатичного рішення, а не розраховувати на досягнення своїх цілей військовим шляхом.

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