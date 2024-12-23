Рютте упрекнул Зеленского в Шольца: что произошло между союзниками

Генсек НАТО Марк Рютте считает несправедливой критику президента Украины Владимира Зеленского в адрес федерального канцлера Олафа Шольца. Как передает портал "Комментарии", об этом Рютте заявил в интервью агентству dpa.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Генсек отметил, что у него не единожды был с Владимиром Зеленским прямой разговор, в ходе которого он говорил, что тому следует прекратить критиковать Олафа Шольца.

Генсек НАТО подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Германии является беспрецедентной и по объемам уступает только США, и за это Украина "должна быть благодарна Шольцу".

"То, что сделал Олаф Шольц, впечатляет. Шольц способствовал тому, что Германия уступает только США по объему военной поддержки Украины — 28 миллиардов евро, а по некоторым подсчетам даже 34 миллиарда. Это огромная сумма, намного опережающая многие другие страны, включая крупные европейские экономики", — сказал Рютте.

В то же время, говоря о позиции Шольца в отношении поставок Украине крылатых ракет Taurus, Рютте отметил, что что лично он принял бы другое решение и не стал бы накладывать никаких ограничений на их использование.

"В целом мы знаем, что такие возможности очень важны для Украины", — сказал он, подчеркнув, однако, что не ему решать, что именно должны поставлять союзники.

Генсек добавил, что Германии важно осознать, что в ее политике в отношении Украины на карту поставлены ее собственные ценности и коллективная безопасность.

Стоит отметить, Зеленский ранее критиковал Шольца, в частности, за то, что тот разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Он также неоднократно публично выражал непонимание отказа канцлера поставлять крылатые ракеты "Taurus".

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