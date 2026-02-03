logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.97

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Рютте в Раде пообещал невиданное военное усиление Украины: озвученное условие шокирует
commentss НОВОСТИ Все новости

Рютте в Раде пообещал невиданное военное усиление Украины: озвученное условие шокирует

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте с трибуны парламента обратился в Украину

3 февраля 2026, 12:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В ходе визита в Киев Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к украинцам с трибуны Верховной Рады. В своем выступлении он подчеркнул необходимость устойчивости и заверил, что Альянс будет оказывать беспрецедентную поддержку Украине даже после завершения войны и достижения мира.

Рютте в Раде пообещал невиданное военное усиление Украины: озвученное условие шокирует

Фото: из открытых источников

Трансляция заседания парламента позволила зрителям увидеть эмоциональное обращение Рютте, направленное к депутатам и всему украинскому народу. Глава НАТО отметил, что осознает масштабы испытаний, которые сейчас переживает страна, и подчеркнул важность мужества и сплоченности украинцев.

"Зима длинная, но весна обязательно придет. Оставайтесь сильными, украинцы — я знаю, что у вас есть сила", — сказал Рютте, вызвав аплодисменты в зале парламента.

Его слова стали символом моральной поддержки для нации, противостоящей постоянной угрозе.

Кроме эмоциональной поддержки, Генсек НАТО очертил видение будущего Украины безопасности. Он подчеркнул, что подписание мирного соглашения не означает завершения помощи со стороны Североатлантического союза. Напротив, НАТО планирует создать мощный защитный "щит", чтобы предотвратить возможную новую агрессию.

"Как только будет достигнут мир, Украина получит расширенную поддержку: вооруженные силы на земле, самолеты в воздухе и надежное присутствие на море", — отметил Рютте, отмечая масштабы будущих мер по укреплению обороноспособности страны.

Как уже писали "Комментарии", во время очередной ночной атаки по территории Украины российские войска сделали ставку на массовое применение баллистических ракет. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости