Рютте в Раде пообещал невиданное военное усиление Украины: озвученное условие шокирует

В ходе визита в Киев Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к украинцам с трибуны Верховной Рады. В своем выступлении он подчеркнул необходимость устойчивости и заверил, что Альянс будет оказывать беспрецедентную поддержку Украине даже после завершения войны и достижения мира.

Фото: из открытых источников

Трансляция заседания парламента позволила зрителям увидеть эмоциональное обращение Рютте, направленное к депутатам и всему украинскому народу. Глава НАТО отметил, что осознает масштабы испытаний, которые сейчас переживает страна, и подчеркнул важность мужества и сплоченности украинцев.

"Зима длинная, но весна обязательно придет. Оставайтесь сильными, украинцы — я знаю, что у вас есть сила", — сказал Рютте, вызвав аплодисменты в зале парламента.

Его слова стали символом моральной поддержки для нации, противостоящей постоянной угрозе.

Кроме эмоциональной поддержки, Генсек НАТО очертил видение будущего Украины безопасности. Он подчеркнул, что подписание мирного соглашения не означает завершения помощи со стороны Североатлантического союза. Напротив, НАТО планирует создать мощный защитный "щит", чтобы предотвратить возможную новую агрессию.

"Как только будет достигнут мир, Украина получит расширенную поддержку: вооруженные силы на земле, самолеты в воздухе и надежное присутствие на море", — отметил Рютте, отмечая масштабы будущих мер по укреплению обороноспособности страны.

Как уже писали "Комментарии", во время очередной ночной атаки по территории Украины российские войска сделали ставку на массовое применение баллистических ракет. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.