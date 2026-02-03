Рютте у Раді пообіцяв небачене військове посилення України: озвучена умова шокує

Під час візиту до Києва Генеральний секретар НАТО Марк Рютте звернувся до українців з трибуни Верховної Ради. У своєму виступі він наголосив на необхідності стійкості та запевнив, що Альянс надаватиме безпрецедентну підтримку Україні навіть після завершення війни та досягнення миру.

Трансляція засідання парламенту дозволила глядачам побачити емоційне звернення Рютте, спрямоване до депутатів і всього українського народу. Глава НАТО відзначив, що він усвідомлює масштаби випробувань, які нині переживає країна, і підкреслив важливість мужності та згуртованості українців.

"Зима довга, але весна обов’язково настане. Залишайтеся сильними, українці — я знаю, що у вас є сила", — сказав Рютте, викликавши оплески у залі парламенту.

Його слова стали символом моральної підтримки для нації, що протистоїть постійній загрозі.

Окрім емоційної підтримки, Генсек НАТО окреслив бачення безпекового майбутнього України. Він підкреслив, що підписання мирної угоди не означає завершення допомоги з боку Альянсу. Навпаки, НАТО планує створити потужний захисний "щит", щоб запобігти можливій новій агресії.

"Як тільки буде досягнуто миру, Україна отримає розширену підтримку: збройні сили на землі, літаки в повітрі та надійну присутність на морі", — наголосив Рютте, зазначаючи масштаби майбутніх заходів для зміцнення обороноздатності країни.

