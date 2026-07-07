Саммит, который может изменить войну: что на самом деле будут решать Трамп и лидеры НАТО

Associated Press пишет о том, что президент США Дональд Трамп и его коллеги из НАТО собираются во вторник в Турции на двухдневный саммит, который проходит в поворотный момент в истории организации, поскольку Соединенные Штаты отходят от своей традиционной роли в сфере безопасности в Европе. Чего ждать Украине от этого саммита? Могут ли быть приняты прорывные решения или в НАТО снова ограничатся общими фразами? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Саммит НАТО должен засвидетельствовать продолжение поддержки Украины в контексте финансов

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук так прокомментировал ситуацию:

"Не надо как завышать ожидания от саммита НАТО, так и каким-то образом заранее посыпать голову попелом. Я думаю, что саммит будет вряд ли прорывным, но в то же время он может полностью обеспечить решение конкретных вопросов. То есть, вряд ли от этого саммита стоит ожидать каких-то прорывов, просто потому, что именно НАТО сейчас находится в достаточно кризисной ситуации, которая связана с конфликтом между Соединенными Штатами и европейскими членами Альянса".

Собеседник портала "Комментарии" отметил, что Соединенные Штаты еще с весны имеют многочисленный набор претензий к членам НАТО, которые, с точки зрения администрации Трампа, не пришли Соединенным Штатам на помощь в войне против Ирана.

"И это порождает многочисленные заявления о выводе войск из Европы, об ограничении участия в НАТО и даже о выходе из НАТО Соединенных Штатов. Также звучат заявления о том, что НАТО – это бумажный тигр, и что вообще никакой пользы от Альянса для Штатов нет. Соответственно одной из задач саммита является продемонстрировать единство союзников, продемонстрировать факт существования НАТО как такового, продемонстрировать, что НАТО способна собираться и принимать совместные решения. В такой ситуации ожидать что-то прорывное не приходится", – отметил Петр Олещук.

Он продолжает одновременно саммит засвидетельствовать продолжение поддержки Украины в контексте финансов.

"Будет обсуждаться вопрос усиления ПВО как Украины, так и Европы, увеличение количества и производства ракет для систем ПВО, в частности, для систем Пэтриот. Ну, и это все будет иметь соответствующие результаты, соответствующие последствия. Поэтому я вообще считаю, что саммит не будет прорывным, но в то же время он может входить в разные решения. И думаю, что для Украины это важнее, чем просто очередная формальная демонстрация поддержки, демонстрация солидарности на фоне российских обстрелов и общей эскалации, которая наблюдается в войне России против Украины. Ну, и так же будут встречи между президентами Украины и Соединенных Штатов, на которых также будут обсуждаться важные вопросы, связанные в том числе с завершением войны", – подытожил политолог.

Опыт прошлых лет научил: обещанное и доставленное – это два разных бюджета

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко отметил, что если анализировать то, что обсуждают европейские медиа, то проект итоговой декларации саммита НАТО содержит обязательство предоставить Украине 140 миллиардов евро военной поддержки на 2026-2027 годы – по 70 миллиардов в год без участия США и европейских членов. Плюс признание России угрозой евроатлантической безопасности и новый тезис об Украине как "провайдера безопасности" для союзников – уже не только получателя помощи. В обсуждении лицензии на производство систем Patriot в Украине и ускорение европейской антибаллистической программы.

"Теперь три оговорки, без которых эта картина была бы нечестной. Первое: текст еще согласовывается, и именно финансовый пункт вызвал больше споров – часть европейских столиц, которые до сих пор не оказывали Украине существенной помощи, не горела желанием брать новые обязательства. Второе: 70 миллиардов в год – это не новые деньги, а общая сумма, в которую отнесут и оборонную часть уже принятого 90-миллиардного кредита ЕС, и двусторонние пакеты, о которых было договорено ранее. Третье, самое важное: между строкой декларации и ракетой в дивизионе всегда есть расстояние, которое измеряют не саммиты, а графики поставок. Опыт прошлых лет научил: обещанное и доставленное – это два разных бюджета. Поэтому до 8 июля корректная формула – "на столе", а не "решено", – отметил эксперт.

Игорь Петренко продолжает, при этом дипломатическая рамка вокруг саммита построена плотно. Украина отреагировала на ночной удар не только эмоционально, но и процедурно: срочное обращение о созыве Совета Безопасности ООН, четкая формула Сибиги о том, что эра "мягких мер" завершилась. Еврокомиссия параллельно дожимает 21-й пакет санкций – фон дер Ляен в день удара заявила, что соглашение планируют заключить в ближайшие дни и пообещала усиливать давление, пока Россия не прекратит кровопролитие.

"Составьте это вместе и увидите практическое содержание формулы, которую Зеленский дал в обращении 5 июля: условия для достойного мира будут приближены "либо силой, либо дипломатией". Ночь против 6 июля проиллюстрировала оба компонента буквально. Сила – Омск и вся дальнобойная кампания. Дипломатия – Совбез ООН, санкционный пакет, консолидированная позиция партнеров перед Анкарой. Это не альтернативы, между которыми выбирают. Это две стороны одной политики, и работают они только вместе. Что с этого Украина. Критерий успеха саммита один, и его следует помнить, когда из Анкары полетят победные пресс-релизы: сколько ракет-перехватчиков и в какие сроки окажется в украинских дивизионах. Все остальное – сумма в декларации, формулировка об угрозах, статусе "провайдера безопасности" – имеет ценность только как обертка для этого решения. Если решение будет – Анкара станет ответом на путинский тест. Если нет – Кремль прочтет это как разрешение на следующую такую ночь. Оценивать саммит нужно после 8 июля, и не по абзацам, а по штукам и датам", – отметил эксперт.

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