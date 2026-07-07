Саммит НАТО под угрозой скандала: почему Трамп едет в Анкару в крайне плохом настроении

Предстоящий саммит НАТО в Анкаре проходит в атмосфере повышенной напряженности из-за позиции президента США Дональда Трампа. Как сообщает CNN со ссылкой на источники в американской администрации, в Вашингтоне не уверены, что встреча лидеров стран Альянса пройдет без громких конфликтов, поскольку глава Белого дома отправляется в Турцию в крайне раздраженном настроении.

Дональд Трамп и Марк Рютте. Фото: из открытых источников

По данным телеканала, Трамп не скрывал нежелания участвовать в саммите и согласился приехать главным образом из уважения к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, которого считает своим близким партнером. Источники утверждают, что американской стороне дали понять: отказ от визита был бы воспринят Анкарой как личное неуважение к турецкому лидеру.

В европейских столицах рассчитывают снизить градус напряжения, представив новые обязательства по увеличению оборонных расходов. Союзники надеются, что дополнительные финансовые решения убедят Трампа в готовности Европы брать на себя большую ответственность за безопасность континента.

Впрочем, дипломаты признают, что прогнозировать поведение американского президента сложно. По информации CNN, за закрытыми дверями Трамп продолжает резко критиковать НАТО, обвиняя европейских партнеров в недостаточной поддержке Альянса. Эти претензии уже неоднократно звучали и публично.

Дополнительную неопределенность, как отмечают источники, создают непростые отношения Трампа с рядом европейских лидеров. Несмотря на относительно спокойный саммит G7 во Франции, после его завершения американский президент вновь вступил в публичную полемику с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вновь намерен использовать аргумент о существенном росте европейских оборонных расходов. В Анкаре также ожидается встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, европейские государства готовят новый пакет многомиллиардной военной помощи Киеву, рассчитывая продемонстрировать Вашингтону свою готовность и дальше финансировать поддержку Украины. Однако удастся ли это предотвратить новые разногласия внутри Альянса, станет ясно уже по итогам саммита.

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