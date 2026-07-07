Саміт НАТО під загрозою скандалу: чому Трамп їде до Анкари у вкрай поганому настрої

Майбутній саміт НАТО в Анкарі проходить в атмосфері підвищеної напруженості через позицію президента США Дональда Трампа. Як повідомляє CNN із посиланням на джерела в американській адміністрації, у Вашингтоні не впевнені, що зустріч лідерів країн Альянсу пройде без гучних конфліктів, оскільки голова Білого дому вирушає до Туреччини в дуже роздратованому настрої.

Дональд Трамп та Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

За даними телеканалу, Трамп не приховував небажання брати участь у саміті і погодився приїхати з поваги до президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, якого вважає своїм близьким партнером. Джерела стверджують, що американській стороні дали зрозуміти: відмова від візиту була б сприйнята Анкарою як особиста неповага до турецького лідера.

У європейських столицях розраховують знизити градус напруги, представивши нові зобов'язання щодо збільшення оборонних витрат. Союзники сподіваються, що додаткові фінансові рішення переконають Трампа у готовності Європи брати на себе велику відповідальність за безпеку континенту.

Проте дипломати визнають, що прогнозувати поведінку американського президента складно. За інформацією CNN, за зачиненими дверима Трамп продовжує різко критикувати НАТО, звинувачуючи європейських партнерів у недостатній підтримці Альянсу. Ці претензії вже неодноразово звучали та публічно.

Додаткову невизначеність, як зазначають джерела, створюють непрості стосунки Трампа із низкою європейських лідерів. Незважаючи на відносно спокійний саміт G7 у Франції, після його завершення американський президент знову вступив до публічної полеміки з прем'єр-міністром Італії Джорджем Мелоні.

Тим часом, генеральний секретар НАТО Марк Рютте знову має намір використати аргумент про суттєве зростання європейських оборонних витрат. В Анкарі також очікується зустріч Трампа із президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, європейські держави готують новий пакет багатомільярдної військової допомоги Києву, сподіваючись продемонструвати Вашингтону свою готовність і надалі фінансувати підтримку України. Однак чи вдасться це запобігти новим розбіжностям усередині Альянсу, стане зрозуміло вже за підсумками саміту.

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