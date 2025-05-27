Саммит НАТО в Гааге может быть сорван: в чем причина

Генсек НАТО Марк Рютте не скрывает своего опасения из-за того, что июньский саммит Североатлантического альянса может оказаться на грани срыва из-за публичного раскола в вопросе Украины. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на европейских чиновников и дипломатов.

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что главные опасения вызывает участие президента США Дональда Трампа, который имеет разногласия с союзниками относительно будущего Украины, и президента Владимира Зеленского.

По данным источников издания, пока нет точной информации, пригласят ли украинского президента на главный ужин по случаю открытия саммита. На следующий день лидеры соберутся лишь на несколько часов, чтобы утвердить новые цели оборонных расходов. Зеленский может посетить параллельный форум оборонной промышленности, однако заседание Совета Украина-НАТО в этом году может не состояться.

Встреча лидеров будет проходить на фоне отступления США от роли главного гаранта европейской безопасности – представители Белого дома уже поставили перед фактом европейских партнеров о неизбежных существенных изменениях в ротации американских войск. В то же время Трамп сокращает поддержку Украины, открещивается от инициатив по прекращению огня и демонстрирует стремление к нормализации отношений с Россией.

"Учитывая все это, роль Украины на саммите является неопределенной, не в последнюю очередь из-за пренебрежительного отношения господина Трампа к президенту Владимиру Зеленскому, который, как ожидается, также примет участие в саммите", – говорится в сообщении.

Журналисты также обратили внимание, что ранее посол США в НАТО Мэтью Уитакер заверил союзников в неизменной преданности Вашингтона Альянсу, принципу коллективной обороны и обязательствам по ядерной защите Европы. В то же время он отметил, что новая администрация США пересмотрит варианты с размещением американских войск. В итоге это может привести к выводу или передислокации части из 84 тысяч американских военнослужащих, размещенных в Европе.

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