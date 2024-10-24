Семь стран против вступления Украины в НАТО: СМИ опубликовали список

Некоторые страны НАТО скептически относятся к плану победы представленным президентом Владимиром Зеленским, в частности, относительно пункта о приглашении Украины в Альянс. Одними из самых больших противников вступления Украины в НАТО стали США и Германия.

Несколько стран против членства Украины в НАТО

Как сообщает Politico со ссылкой на официальных дипломатов США и НАТО, ключевые партнеры Украины не спешат реагировать на призыв Зеленского о приглашении Украины в Альянс. В частности, США и другие страны НАТО обеспокоены, что такой шаг может привести к прямой войне с РФ.

"На сегодня Альянс не дошел до того момента, когда он готов предложить членство или пригласить Украину", — сказала посол США в НАТО Джулианна Смит.

Подобного мнения придерживается и Германия. Как пояснил Зеленский, он признателен Олафу Шольцу, ведь Германия стала второй страной по уровню поддержки, однако "немецкая сторона скептически относится к нашему вступлению в НАТО".

Кроме США и Германии против членства Украины в НАТО, также Венгрия и Словакия. Однако эти две страны сопротивляются из-за своих популистских лидеров Виктора Орбана и Роберта Фицо, которые в целом придерживаются прокремлевской позиции – блокируют помощь Украине и против отправления летального оружия.

"Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за США и Германией. Они не хотят", – говорит один из представителей НАТО.

Таким образом, семь стран из 32 членов Альянса против членства Украины в НАТО: США, Германия, Венгрия, Словакия, Словения, Испания и Бельгия.

В противоположность этих странам, за активное членство Украины выступает Польша и страны Балтии. По словам польского премьера Дональда Туска, позиция Варшавы не изменилась, и "в этом отношении мы солидарны с Украиной".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан объяснил, почему он против помощи и членства Украины в НАТО.

Также "Комментарии" писали о предложении Зеленского обменять ядерное оружие Украины на вступление в НАТО.