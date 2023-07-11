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Швеция таки будет в НАТО: какое решение принял Эрдоган

Президент Турции Эрдоган согласился разблокировать вступление Швеции в НАТО

сегодня, 07:04
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Кравцев Сергей
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Турция больше не будет препятствовать вступлению Швеции в Североатлантический Альянс и попытается оформить все процедуры "как можно быстрее". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Швеция таки будет в НАТО: какое решение принял Эрдоган

Швеция в НАТО. Фото: из открытых источников

Лидер НАТО рассказал, что трехсторонняя встреча с участием премьера Швеции Ульфа Кристерссона прошла успешно. По ее итогам президент Турции дал гарантии, что направит протокол о ратификации членства Швеции в НАТО в парламент как можно быстрее. Кроме того, Эрдоган заверил, что он найдет необходимые механизмы сотрудничества с парламентом, чтобы этот вопрос был рассмотрен и решение в максимально сжатые сроки.


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Столтенберг также подчеркнул, что Швеция со своей стороны выполнила все взятые на себя обязательства, которые были прописаны в меморандуме, подписанном год назад на саммите Альянса в Мадриде.

По словам генсека НАТО, помимо этого всего, Швеция и Турция дали свое согласие подписать двусторонний компакт по безопасности. Помимом этого всего в НАТО появится должность спецкоординатора по вопросам контртерроризма.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 18 мая, Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в Североатлантический Альянса (НАТО). Что означает этот шаг? Почему Россия довольно мягко на него реагирует? Удастся ли США и прочим союзникам по Альянсу уговорить Турцию не блокировать данное вступление? Что означает всё происходящее для Украины? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.

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