Ситуация коренным образом иная: в НАТО заявили о большом поражении Кремля в оборонной сфере

Без мощной оборонной промышленности невозможно обеспечить надежную оборону, поэтому НАТО активно увеличивает производственные мощности предприятий ВПК и расширяет их количество. Особое внимание уделяется производству боеприпасов — теперь Альянс опережает Российскую Федерацию по темпам производства, хотя до недавнего времени ситуация была противоположной.

Фото: из открытых источников

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, выступая на "Форуме НАТО-Промышленность" в Бухаресте (Румыния). Полный текст речи обнародовала пресс-служба НАТО на официальном сайте.

"Мы уже меняем ситуацию с боеприпасами. До недавнего времени Россия производила больше боеприпасов, чем все союзники НАТО вместе взятые. Но теперь все иначе. Сейчас по всему Альянсу мы открываем десятки новых производственных линий и расширяем имеющиеся. Мы производим больше, чем за последние десятилетия", — подчеркнул Рютте.

Он также предостерег, что угроза со стороны России не исчезнет даже после войны против Украины.

"В обозримом будущем Россия останется дестабилизирующей силой в Европе и мире. И Россия не одинока в своих попытках взорвать мировой порядок. Она сотрудничает с Китаем, Северной Кореей, Ираном и другими государствами. Их взаимодействие в сфере оборонной промышленности достигло беспрецедентного уровня. Они готовятся к длительной конфронтации",

Как уже писали "Комментарии", единственный путь к стабилизации фронтовой ситуации — значительное увеличение личного состава, считает начальник отделения коммуникации 63-й отдельной механизированной бригады Ростислав Ящишин в эфире "Киев24".