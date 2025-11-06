Ситуація докорінно інша: у НАТО заявили про велику поразку Кремля в оборонній сфері

Без потужної оборонної промисловості неможливо забезпечити надійну оборону, тому НАТО активно збільшує виробничі потужності підприємств ВПК і розширює їхню кількість. Особлива увага приділяється виготовленню боєприпасів — тепер Альянс випереджає Російську Федерацію за темпами виробництва, хоча донедавна ситуація була протилежною.

Фото: з відкритих джерел

Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте під час виступу на "Форумі НАТО–Промисловість" у Бухаресті (Румунія). Повний текст промови оприлюднила пресслужба НАТО на офіційному сайті.

"Ми вже змінюємо ситуацію з боєприпасами. Донедавна Росія виробляла більше боєприпасів, ніж усі союзники НАТО разом узяті. Але тепер усе інакше. Зараз по всьому Альянсу ми відкриваємо десятки нових виробничих ліній і розширюємо наявні. Ми виробляємо більше, ніж за останні десятиліття", — підкреслив Рютте.

Він також застеріг, що загроза з боку Росії не зникне навіть після завершення війни проти України.

"У доступному для огляду майбутньому Росія залишиться дестабілізуючою силою в Європі та світі. І Росія не самотня у своїх спробах підірвати світовий порядок. Вона співпрацює з Китаєм, Північною Кореєю, Іраном та іншими державами. Їхня взаємодія у сфері оборонної промисловості досягла безпрецедентного рівня. Вони готуються до тривалої конфронтації", — зазначив генсек НАТО.

Як вже писали "Коментарі", єдиний шлях до стабілізації фронтової ситуації — значне збільшення особового складу, вважає начальник відділення комунікації 63-ї окремої механізованої бригади Ростислав Ящишин в ефірі "Київ24".