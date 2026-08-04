Сказке об Украине в НАТО пришел конец: что на самом деле стоит за резонансным заявлением Залужного

Генерал Залужный заявил, что он очень хорошо знает НАТО и что Украина никогда не станет членом Альянса, а все остальные, мол, сказки. В этом выступлении действительно многое удивляет. Об этом рассказал нардеп VI-VIII созывов, председатель Одесского райсовета 2020-2025 гг., доктор юридических наук Виталий Барвиненко.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, во-первых, позиция Залужного демонстрирует полное расстройство государственного механизма. Посол Украины не может в своих публичных заявлениях противоречить ни Конституции Украины, ни озвученной президентом позиции. Посол априори обязан действовать в рамках внешнеполитического курса, проводимого президентом и министром иностранных дел, которые в соответствии с Конституцией отвечают за внешнюю политику государства.

"Во-вторых, поражает всеобщая реакция. По большому счету, всем безразлично – и власти, и обществу. Правда конечно, колет глаза, но в условиях полномасштабной российской агрессии рано или поздно все равно придется начать говорить правду. Иначе создается впечатление, что власть соперничает с обществом в уровне собственной инфантильности и детского восприятия жизни", – отметил Виталий Барвиненко.

По его словам, есть еще и третий момент – отсутствие желания дать трезвую оценку происходящему и как мы попали туда, куда попали.

"За 35 лет, из страны с экономикой и населением больше, чем в Польше, мы оказались на задворках Европы", – отметил Виталий Барвиненко.

Также издание "Комментарии" сообщало – посол Украины в Великобритании генерал Валерий Залужный заявил, что не верит в реалистичность вступления Украины в НАТО, несмотря на закрепленный в Конституции курс на членство в Альянсе. Такую позицию он высказал в ходе дискуссии по евроатлантической интеграции на совещании украинских послов в Киеве.

По словам генерала, он много лет напрямую работал над адаптацией украинской армии к стандартам Альянса, однако пришел к выводу, что перспективы членства остаются призрачными.

"Лет 12 занимался тем, чтобы мы овладели стандартами НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в него, к сожалению, не вступим", – заявил Залужный.