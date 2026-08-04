Казці про Україну в НАТО прийшов кінець: що насправді стоїть за резонансною заявою Залужного

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Кравцев Сергей
Генерал Залужний заявив, що він дуже добре знає НАТО і, що Україна ніколи не стане членом Альянсу, а решта, мовляв, казки. У цьому виступі справді багато що дивує. Про це розповів нардеп VI-VIII скликань, голова Одеської райради 2020-2025рр., доктор юридичних наук Віталій Барвіненко.
Валерій Залужний. Фото: з відкритих джерел
Експерт зазначає, по-перше, позиція Залужного демонструє повний розлад державного механізму. Посол України не може у своїх публічних заявах суперечити ані Конституції України, ані позиції, яку озвучує президент. Посол апріорі зобов'язаний діяти в рамках зовнішньополітичного курсу, який проводить президент і міністр закордонних справ, які відповідно до Конституції відповідають за зовнішню політику держави.
За його словами, є ще й третій момент – відсутність бажання дати тверезу оцінку тому, що відбувається, і як ми потрапили туди, куди потрапили.
Також видання "Коментарі" повідомляло – посол України у Великій Британії, генерал Валерій Залужний заявив, що не вірить у реалістичність вступу України до НАТО, попри закріплений у Конституції курс на членство в Альянсі. Таку позицію він висловив під час дискусії щодо євроатлантичної інтеграції на загальній нараді українських послів у Києві.
За словами генерала, він багато років безпосередньо працював над адаптацією українського війська до стандартів Альянсу, однак дійшов висновку, що перспективи членства залишаються примарними.