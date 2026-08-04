Казці про Україну в НАТО прийшов кінець: що насправді стоїть за резонансною заявою Залужного

Генерал Залужний заявив, що він дуже добре знає НАТО і, що Україна ніколи не стане членом Альянсу, а решта, мовляв, казки. У цьому виступі справді багато що дивує. Про це розповів нардеп VI-VIII скликань, голова Одеської райради 2020-2025рр., доктор юридичних наук Віталій Барвіненко.

Валерій Залужний. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначає, по-перше, позиція Залужного демонструє повний розлад державного механізму. Посол України не може у своїх публічних заявах суперечити ані Конституції України, ані позиції, яку озвучує президент. Посол апріорі зобов'язаний діяти в рамках зовнішньополітичного курсу, який проводить президент і міністр закордонних справ, які відповідно до Конституції відповідають за зовнішню політику держави.

"По-друге, вражає загальна реакція. За великим рахунком, усім байдуже – і владі, і суспільству. Правда звичайно, коле очі, але в умовах повномасштабної російської агресії, рано чи пізно все одно доведеться почати говорити правду. Інакше складається враження, що влада змагається із суспільством у рівні власної інфантильності та дитячого сприйняття життя", – зазначив Віталій Барвіненко.

За його словами, є ще й третій момент – відсутність бажання дати тверезу оцінку тому, що відбувається, і як ми потрапили туди, куди потрапили.

"За 35 років, з країни з економікою та населенням більшим, ніж у Польщі, ми опинилися на задвірках Європи", – зазначив Віталій Барвіненко.

Також видання "Коментарі" повідомляло – посол України у Великій Британії, генерал Валерій Залужний заявив, що не вірить у реалістичність вступу України до НАТО, попри закріплений у Конституції курс на членство в Альянсі. Таку позицію він висловив під час дискусії щодо євроатлантичної інтеграції на загальній нараді українських послів у Києві.

За словами генерала, він багато років безпосередньо працював над адаптацією українського війська до стандартів Альянсу, однак дійшов висновку, що перспективи членства залишаються примарними.

"Років 12 займався тим, щоб ми оволоділи стандартами НАТО, і щороку слухав казки про те, що ось-ось ми вступимо в НАТО. Ніколи ми в нього, на жаль, не вступимо", – заявив Залужний.