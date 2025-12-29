logo

BTC/USD

87413

ETH/USD

2928.01

USD/UAH

42.22

EUR/UAH

49.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Сколько украинцев готовы отказаться от вступления Украины в НАТО: новый опрос
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько украинцев готовы отказаться от вступления Украины в НАТО: новый опрос

51% респондентов против такой уступки, как отказ от членства Украины в НАТО

29 декабря 2025, 16:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Наиболее приемлемым среди предложенных условий для украинцев является отказ от вступления Украины в НАТО. Согласиться на это готовы 35% украинцев, однако абсолютное большинство (51%) против такой уступки. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом Демократические инициативы им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова в период с 5 по 16 декабря 2025 года.

Сколько украинцев готовы отказаться от вступления Украины в НАТО: новый опрос

Членство Украины в НАТО. Фото: из открытых источников

Как отмечают социологи, оценка приемлемости этого условия связана с вариантом обеспечения безопасности, который респонденты считали лучшим для Украины. Среди респондентов, которые выбирали НАТО наилучшим вариантом обеспечения безопасности, согласиться на отказ от вступления в НАТО готово было 13%. А среди респондентов, выбиравших нейтральный статус с международными гарантиями – 69%, ставку исключительно на собственные силы – 61%, внеблоковый статус – 75%. Неопределенность по модели безопасности тоже была связана с готовностью уступить вступление в НАТО в обмен на прекращение войны.

В ходе этого же опроса социологи выяснили, что 76% опрошенных граждан Украины негативно высказываются по поводу идеи признания оккупированных украинских территорий частью России.

Как свидетельствует опрос, для большинства украинцев неприемлемы отдельные требования, выдвинутые в 28 пунктах "мирного плана" под эгидой США. В частности, из четырех требований, которые оценивали украинцы, наименее лояльны они к территориальным уступкам: 76% считают неприемлемым признание оккупированных территорий частью Российской Федерации. Приемлемым это требование является для 13%. Еще 11% опрошенных затруднились ответить.

Читайте на портале "Комментарии" — официальный Киев аргументированно ссылается на правила Европейского Союза в пунктах мирного плана по религии и языку. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dif.org.ua/article/pidsumki-2025-roku-chi-priymut-ukraintsi-domovlenosti-pro-mir
Теги:

Новости

Все новости