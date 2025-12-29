Скільки українців готові відмовитися від вступу Україні у НАТО: нове опитування

Найбільш прийнятною серед запропонованих умов для українців є відмова від вступу України до НАТО. Погодитися на це готові 35% українців, втім абсолютна більшість (51%) проти такої поступки. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у період з 5 по 16 грудня 2025 року.

Членство України у НАТО. Фото: з відкритих джерел

Як зазначають соціологи, оцінка прийнятності цієї умови пов’язана з варіантом гарантування безпеки, який респонденти вважали найкращим для України. Серед респондентів, які обирали НАТО найкращим варіантом гарантування безпеки, погодитися на відмову від вступу до НАТО готові були 13%. А серед респондентів, які обирали нейтральний статус з міжнародними гарантіями — 69%, ставку виключно на власні сили − 61%, позаблоковий статус – 75%. Невизначеність щодо моделі безпеки теж була пов’язана з готовністю поступитися вступом до НАТО в обмін на припинення війни.

У ході цього ж опитування соціологи з’ясували, що 76% опитаних громадян України негативно висловлюються щодо ідеї визнання окупованих українських територій частиною Росії.

Як свідчить опитування, для більшості українців є неприйнятними окремі вимоги, які були висунуті в 28 пунктах "мирного плану" під егідою США. Зокрема, з чотирьох вимог, які оцінювали українці, найменш лояльними вони є до територіальних поступок: 76% вважають неприйнятним визнання окупованих територій частиною Російської Федерації. Прийнятною ця вимога є для 13%. Ще 11% опитаних не змогли відповісти.

Читайте також на порталі "Коментарі" — офіційний Київ аргументовано посилається на правила Європейського Союзу у пунктах мирного плану щодо релігії та мови. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.



