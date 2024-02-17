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Слишком критически настроена к РФ: кто заблокировал избрание фон дер Ляйен генсеком НАТО

По информации Welt, Шольц заблокировал избрание фон дер Ляйен генсеком НАТО из-за "критического отношения" к РФ

сегодня, 13:50
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Кравцев Сергей
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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в прошлом году рассматривалась как одна из самых вероятных кандидаток на должность генерального секретаря НАТО, но канцлер Германии Олаф Шольц не дал согласия на ее будущее назначение. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Welt am Sonntag", со ссылкой на собеседников.

Слишком критически настроена к РФ: кто заблокировал избрание фон дер Ляйен генсеком НАТО

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, в прошлом году госсекретарь США Энтони Блинкен предложил кандидатуру фон дер Ляйен на должность генсека НАТО президенту Джо Байдену. Тот обратился с этой идеей к Шольцу, но канцлер отверг ее.

"Welt am Sonntag" со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС и дипломатов пишет, что Шольц якобы считал должность руководителя НАТО "слишком важной, чтобы доверить ее христианскому демократу из Германии" (фон дер Ляйен является членом оппозиционного Христианско-демократического союза).

Также среди причин называли то, что должность главы Еврокомиссии для канцлера ФРГ играет меньшую роль, чем генсека Альянса, и то, что Шольц якобы считал минусом в долгосрочной перспективе слишком критическое отношение фон дер Ляйен к РФ.

Кроме того, СМИ удалось узнать, что ранее в НАТО действительно планировали назначить следующим генеральным секретарем женщину.

Читайте также на портале "Комментарии" — Шольца прямо спросили о поставке Taurus Украине: что ответил канцлер.

Также издание "Комментарии" сообщало – правительства западных стран стали все чаще предупреждать о возможном нападении России на страны НАТО − такие предостережения основываются на новых оценках военного потенциала России и ее угроз безопасности Альянса. Об этом пишет "Financial Times".




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Источник: https://www.welt.de/
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