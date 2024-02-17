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Шольца прямо спросили о поставке Taurus Украине: что ответил канцлер

Говоря о возможной поставке Taurus Украине, Олаф Шольц заявил, что нужен правильный момент, но пока что решение не принято

сегодня, 13:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", канцлеру Германии Олафу Шольцу на Мюнхенской конференции по безопасности пришлось оправдываться за то, что Германия не поставляет ракеты Taurus Украине.

Шольца прямо спросили о поставке Taurus Украине: что ответил канцлер

Олаф Шольц. Фото: сайт Офиса президента

Олафа Шольца после его выступления несколько раз спросили, о причинах, по которым Германия не поставляет Украине дальнобойные ракеты Taurus.

"Этот вопрос странный – вы знаете, что Германия тратит (Ред. – на поставки в Украину) больше всех в Европе", – заявил канцлер, напомнив, что Германия после США тратит больше всего на оружие для Украины.

После уточнений о причинах торможения с поставкой ракет Шольц, впрочем, сказал, что вопрос в поиске лучшего момента для этого. 

"Важно принимать правильные решения в правильный момент. И мы делаем эти решения", – пояснил немецкий канцлер.

При этом Олаф Шольц уклонился от прямого ответа на вопрос о поставках ракет Taurus, но намекнул, что будет развитие в том, что Германия готова поставлять Украине. "Шаг за шагом мы продолжаем принимать правильные решения", – заявил он.

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Также издание "Комментарии" сообщало – во время европейского мини-турне Владимира Зеленского между Украиной и Германией, а также между Украиной и Францией были подписаны Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. Также мы получим новые – внушительные – пакеты помощи. Какие выводы можно сделать по итогам подписанных документов, проведенных встреч и сделанных заявлений? Какие ожидания от дальнейшего пребывание украинского лидера в Европе? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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