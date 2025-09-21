Сможет ли НАТО сбивать самолеты России: Альянс готовит новые правила на фоне инцидента в Эстонии

НАТО может изменить правила применения силы после нового провокационного инцидента с участием российской авиации над Балтийским морем. 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 в течение 12 минут находились в воздушном пространстве Эстонии, игнорируя сигналы диспетчеров. Это уже четвертое нарушение эстонского неба с начала года.

Сбитый самолет. Фото иллюстративное

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что самолеты РФ не реагировали на предупреждение и выключили транспондеры.

"Им приказали отойти после сигнала, но они не пошли так быстро, как могли бы", – сказал Михал.

По данным Минобороны Эстонии, инцидент произошел вблизи острова Вайндло. Правительство назвал его "беспрецедентно дерзким" и вызвало российского дипломата. Москва в ответ заявила, что это была "плановая миссия" в Калининград.

После залета беспилотников РФ в Польшу и Румынию это событие снова актуализировало вопрос, имеет ли НАТО право сбивать российские самолеты в случае повторных нарушений. Бывший старший командир Королевских ВВС Великобритании Маршал авиации Грег Бегвелл считает, что Альянс должен четко определить границу между "враждебным актом" и "враждебным намерением".

"Будет трудно определить это как враждебный акт – и Путин это знает", – объясняет эксперт в комментарии The Times.

Джон Форман, бывший ранее британским атташе в Москве призвал к осторожности.

"Не в наших интересах перерасти от этих рутинных провокаций до вооруженного столкновения. Более спокойные головы победили тогда, они должны победить и сейчас", — призвал Форман.

Однако лидеры ЕС призывают к более жесткой реакции. Бывшая премьер-министр Эстонии, а ныне главная дипломат Европейского Союза Кая Каллас считает, что Путин испытывает НАТО.

"Путин испытывает решительность Запада. Мы не должны проявлять слабость", – утверждает Каллас.

Как пишет The Times, в 2015 году Турция уже сбила российский бомбардировщик, нарушивший ее воздушное пространство. Хотя один пилот погиб, масштабной эскалации удалось избежать, а Россия прекратила залеты на территорию страны.

На следующей неделе в Бельгии состоится встреча военных командующих НАТО. Там планируют обсудить возможные изменения в правилах применения силы, в частности новое определение "враждебных намерений". Там может быть принято решение сбивать российские самолеты в воздушном пространстве НАТО, однако дипломаты отмечают, что ряд стран Альянса призывает к осторожности, в частности из-за нежелания администрации Трампа идти на конфронтацию с Москвой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как принудить Россию к длительному перемирию.

Также "Комментарии" писали, что Таллин раскрыл ложь россиян относительно трех самолетов МиГ-31, залетевших в Эстонию.