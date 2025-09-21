Сможет ли НАТО сбивать самолеты России: Альянс готовит новые правила на фоне инцидента в Эстонии

Рубрики
НАТО может изменить правила применения силы после нового провокационного инцидента с участием российской авиации над Балтийским морем. 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 в течение 12 минут находились в воздушном пространстве Эстонии, игнорируя сигналы диспетчеров. Это уже четвертое нарушение эстонского неба с начала года.
Сбитый самолет. Фото иллюстративное
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что самолеты РФ не реагировали на предупреждение и выключили транспондеры.
По данным Минобороны Эстонии, инцидент произошел вблизи острова Вайндло. Правительство назвал его "беспрецедентно дерзким" и вызвало российского дипломата. Москва в ответ заявила, что это была "плановая миссия" в Калининград.
После залета беспилотников РФ в Польшу и Румынию это событие снова актуализировало вопрос, имеет ли НАТО право сбивать российские самолеты в случае повторных нарушений. Бывший старший командир Королевских ВВС Великобритании Маршал авиации Грег Бегвелл считает, что Альянс должен четко определить границу между "враждебным актом" и "враждебным намерением".
Джон Форман, бывший ранее британским атташе в Москве призвал к осторожности.
Однако лидеры ЕС призывают к более жесткой реакции. Бывшая премьер-министр Эстонии, а ныне главная дипломат Европейского Союза Кая Каллас считает, что Путин испытывает НАТО.
Как пишет The Times, в 2015 году Турция уже сбила российский бомбардировщик, нарушивший ее воздушное пространство. Хотя один пилот погиб, масштабной эскалации удалось избежать, а Россия прекратила залеты на территорию страны.
На следующей неделе в Бельгии состоится встреча военных командующих НАТО. Там планируют обсудить возможные изменения в правилах применения силы, в частности новое определение "враждебных намерений". Там может быть принято решение сбивать российские самолеты в воздушном пространстве НАТО, однако дипломаты отмечают, что ряд стран Альянса призывает к осторожности, в частности из-за нежелания администрации Трампа идти на конфронтацию с Москвой.
