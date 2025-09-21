Чи зможе НАТО збивати літаки Росії: Альянс готує нові правила на тлі інциденту в Естонії

НАТО може змінити правила застосування сили після нового провокаційного інциденту за участю російської авіації над Балтійським морем. 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 протягом 12 хвилин перебували в повітряному просторі Естонії, ігноруючи сигнали диспетчерів. Це вже четверте порушення естонського неба з початку року.

Збитий літак. Фото ілюстративне

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що літаки РФ не реагували на попередження та вимкнули транспондери.

"Їм наказали відійти після сигналу, але вони не пішли так швидко, як могли б", — сказав Міхал.

За даними Міноборони Естонії, інцидент стався поблизу острова Вайндло. Уряд назвав його "безпрецедентно зухвалим" і викликав російського дипломата. Москва у відповідь заявила, що це була "планова місія" до Калінінграда.

Після зальоту безпілотників РФ до Польщі та Румунії, ця подія знову актуалізувала питання, чи має НАТО право збивати російські літаки у разі повторних порушень. Колишній старший командир Королівських ВПС Великої Британії Маршал авіації Грег Бегвелл вважає, що Альянс має чітко визначити межу між "ворожим актом" і "ворожим наміром".

"Буде важко визначити це як ворожий акт — і Путін це знає", — пояснює експерт у коментарі The Times.

Джон Форман, який був раніше британським аташе в Москві закликав до обережності.

"Не в наших інтересах перерости від цих рутинних провокацій до збройного зіткнення. Спокійніші голови перемогли тоді, вони повинні перемогти і зараз", — закликав Форман.

Однак лідери ЄС закликають до жорсткішої реакції. Колишня прем’єр-міністерка Естонії, а нині головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас вважає, що Путін випробовує НАТО.

"Путін випробовує рішучість Заходу. Ми не повинні проявляти слабкість", — стверджує Каллас.

Як пише The Times, у 2015 році Туреччина вже збила російський бомбардувальник, який порушив її повітряний простір. Хоча тоді один пілот загинув, масштабної ескалації вдалося уникнути, а Росія припинила зальоти на територію країни.

Наступного тижня у Бельгії відбудеться зустріч військових командувачів НАТО. Там планують обговорити можливі зміни до правил застосування сили, зокрема нове визначення "ворожих намірів". Саме там може бути прийняте рішення збивати російські літаки у повітряному просторі НАТО, однак дипломати зазначають, що низка країн Альянсу закликає до обережності, зокрема через небажання адміністрації Трампа йти на конфронтацію з Москвою.

