Сосед России готовится отменить ядерные ограничения времен холодной войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Сосед России готовится отменить ядерные ограничения времен холодной войны

Безопасность превыше всего: правительство Финляндии инициирует изменения в законодательстве по ядерным боеприпасам

6 марта 2026, 21:51
Автор:
Недилько Ксения

Финляндия планирует пересмотреть свою многолетнюю политику безопасности, отказавшись от запрета на ввоз, хранение и транзит ядерного оружия. Нормы, действовавшие еще с 1980-х годов, правительство страны признало устаревшими на фоне нового геополитического статуса государства.

Сосед России готовится отменить ядерные ограничения времен холодной войны

Финляндия на карте

Как заявил министр обороны Антти Хяккянен во время пресс-конференции, действующее законодательство больше не соответствует реалиям пребывания страны в Североатлантическом альянсе.

"Нынешние нормы утратили свою актуальность в нынешних условиях и не соответствуют статусу Финляндии как члена НАТО", — цитирует главу ведомства издания Politico.

В то же время в Хельсинки уточняют, что о постоянном базировании ядерного арсенала пока речь не идет. Разрешение на перемещение боеприпасов будет носить исключительно стратегический характер.

"Провоз ядерных боеприпасов будет допускаться исключительно в целях обороны страны", — подчеркнул Хяккянен, добавив, что конкретные военные сценарии не будут разглашаться.

Для легализации этих изменений финский парламент должен внести поправки в Уголовный кодекс и закон о ядерной энергии. Правительство рассчитывает завершить все процедуры к концу лета. Депутаты получат доступ к засекреченным материалам для оценки целесообразности нововведений. Любое долгосрочное размещение такого оружия в будущем потребует отдельного утверждения на самом высоком государственном уровне.

