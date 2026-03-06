Сосед России готовится отменить ядерные ограничения времен холодной войны

Финляндия планирует пересмотреть свою многолетнюю политику безопасности, отказавшись от запрета на ввоз, хранение и транзит ядерного оружия. Нормы, действовавшие еще с 1980-х годов, правительство страны признало устаревшими на фоне нового геополитического статуса государства.

Финляндия на карте

Как заявил министр обороны Антти Хяккянен во время пресс-конференции, действующее законодательство больше не соответствует реалиям пребывания страны в Североатлантическом альянсе.

"Нынешние нормы утратили свою актуальность в нынешних условиях и не соответствуют статусу Финляндии как члена НАТО", — цитирует главу ведомства издания Politico.

В то же время в Хельсинки уточняют, что о постоянном базировании ядерного арсенала пока речь не идет. Разрешение на перемещение боеприпасов будет носить исключительно стратегический характер.

"Провоз ядерных боеприпасов будет допускаться исключительно в целях обороны страны", — подчеркнул Хяккянен, добавив, что конкретные военные сценарии не будут разглашаться.

Для легализации этих изменений финский парламент должен внести поправки в Уголовный кодекс и закон о ядерной энергии. Правительство рассчитывает завершить все процедуры к концу лета. Депутаты получат доступ к засекреченным материалам для оценки целесообразности нововведений. Любое долгосрочное размещение такого оружия в будущем потребует отдельного утверждения на самом высоком государственном уровне.

