Сусід Росії готується скасувати ядерні обмеження часів «холодної війни»

Фінляндія планує переглянути свою багаторічну політику безпеки, відмовившись від заборони на ввезення, зберігання та транзит ядерної зброї. Норми, що діяли ще з 1980-х років, уряд країни визнав застарілими на тлі нового геополітичного статусу держави.

Фінляндія на мапі

Як заявив міністр оборони Антті Хяккянен під час пресконференції, чинне законодавство більше не відповідає реаліям перебування країни в Північноатлантичному альянсі.

"Поточні норми втратили свою актуальність у нинішніх умовах і не відповідають статусу Фінляндії як члена НАТО", — цитує очільника відомства видання Politico.

Водночас у Гельсінкі уточнюють, що про постійне базування ядерного арсеналу наразі не йдеться. Дозвіл на переміщення боєприпасів матиме виключно стратегічний характер.

"Провоз ядерних боєприпасів буде допускатися виключно в цілях оборони країни", — підкреслив Хяккянен, додавши, що конкретні військові сценарії не розголошуватимуться.

Для легалізації цих змін фінський парламент має внести правки до кримінального кодексу та закону про ядерну енергію. Уряд розраховує завершити всі процедури до кінця літа. Депутати отримають доступ до засекречених матеріалів, щоб оцінити доцільність нововведень. Будь-яке довгострокове розміщення такої зброї в майбутньому вимагатиме окремого затвердження на найвищому державному рівні.

