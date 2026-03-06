logo_ukra

Головна Новини Світ НАТО Сусід Росії готується скасувати ядерні обмеження часів «холодної війни»
commentss НОВИНИ Всі новини

Сусід Росії готується скасувати ядерні обмеження часів «холодної війни»

Безпека понад усе: уряд Фінляндії ініціює зміни в законодавстві щодо ядерних боєприпасів

6 березня 2026, 21:51
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Фінляндія планує переглянути свою багаторічну політику безпеки, відмовившись від заборони на ввезення, зберігання та транзит ядерної зброї. Норми, що діяли ще з 1980-х років, уряд країни визнав застарілими на тлі нового геополітичного статусу держави.

Сусід Росії готується скасувати ядерні обмеження часів «холодної війни»

Фінляндія на мапі

Як заявив міністр оборони Антті Хяккянен під час пресконференції, чинне законодавство більше не відповідає реаліям перебування країни в Північноатлантичному альянсі.

"Поточні норми втратили свою актуальність у нинішніх умовах і не відповідають статусу Фінляндії як члена НАТО", — цитує очільника відомства видання Politico.

Водночас у Гельсінкі уточнюють, що про постійне базування ядерного арсеналу наразі не йдеться. Дозвіл на переміщення боєприпасів матиме виключно стратегічний характер.

"Провоз ядерних боєприпасів буде допускатися виключно в цілях оборони країни", — підкреслив Хяккянен, додавши, що конкретні військові сценарії не розголошуватимуться.

Для легалізації цих змін фінський парламент має внести правки до кримінального кодексу та закону про ядерну енергію. Уряд розраховує завершити всі процедури до кінця літа. Депутати отримають доступ до засекречених матеріалів, щоб оцінити доцільність нововведень. Будь-яке довгострокове розміщення такої зброї в майбутньому вимагатиме окремого затвердження на найвищому державному рівні.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент попередив про плани ворога на найближчі місяці. За його словами, окупаційні війська не полишають спроб захопити регіон і акумулюють сили для активізації бойових дій.

"Росіяни не відмовляються від війни й тут, на Донеччині, на весну готують наступ. Важливо, щоб наші позиції були сильними. Важливо, щоб забезпечення бригад було достатнім", — підкреслив Верховний Головнокомандувач.



