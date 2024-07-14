logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Сотни тысяч солдат НАТО на востоке Европы: СМИ узнали новые подробности плана войны с РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Сотни тысяч солдат НАТО на востоке Европы: СМИ узнали новые подробности плана войны с РФ

Страны Североатлантического союза в течение 3-6 месяцев перебросят огромное количество военных в восточную Европу в случае нападения России, пишут немецкие журналисты.

сегодня, 20:15
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Германия и ее союзники по НАТО работают над схемой реагирования блока на возможный военный конфликт с Россией. Согласно немецким заявлениям, был разработан самый большой за последние 30 лет план, направленный на защиту от военных нападений.

Сотни тысяч солдат НАТО на востоке Европы: СМИ узнали новые подробности плана войны с РФ

Войска НАТО (фото из открытых источников)

Как сообщает Spiegel со ссылкой на документ Бундесвера, в случае нападения России Альянс через территорию Германии направит на восток Европы 800 тысяч солдат и более 200 тысяч военной техники. Переброску войск планируется осуществить в течение 3-6 месяцев.

По данным журналистов, для перемещения войск будет использоваться автомагистраль А2, простирающаяся от Оберхаузена до кольцевой автодороги Берлина. Бундесвер и власть всех уровней продолжают изучать особенности маршрута и ищут возможные альтернативы.

К примеру, проблемным считают мост Хоэнварте через Эльбу к северу от Магдебурга. Если мост будет атакован, магистраль А2 будет парализована.

"В этих сценариях о солдатах нужно будет заботиться и размещать во время их транспортировки, а для техники понадобится горючее и инфраструктура", — отметил глава Федерального управления гражданской защиты и помощи во время стихийных бедствий Ральф Тизлер.

Журналисты подчеркнули, что план обороны Германии содержит несколько сот страниц. Документ начал разрабатывать еще в марте прошлого года на фоне нападения РФ на Украину. Это первый масштабный документ такого уровня за последние 30 лет.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Министр обороны Германии назвал дату, когда Россия может напасть на НАТО . Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что Россия может атаковать одну из стран НАТО через пять лет. По его словам, Берлин должен подготовить свою армию к возможному нападению российских войск.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundeswehr-geheimplan-fuer-verlegung-von-soldaten-an-nato-ostflanke-a-2f92eeac-39d8-4c9a-9635-d6540120c3cd
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!

Ігор

сегодня, 19:42

Тобто вони одразу величезне концентроване скупчення військ поставлять під удар? Розум Жукова чи нашого програшного командування?


Новости

Все новости