Сотни тысяч солдат НАТО на востоке Европы: СМИ узнали новые подробности плана войны с РФ

Германия и ее союзники по НАТО работают над схемой реагирования блока на возможный военный конфликт с Россией. Согласно немецким заявлениям, был разработан самый большой за последние 30 лет план, направленный на защиту от военных нападений.

Войска НАТО (фото из открытых источников)

Как сообщает Spiegel со ссылкой на документ Бундесвера, в случае нападения России Альянс через территорию Германии направит на восток Европы 800 тысяч солдат и более 200 тысяч военной техники. Переброску войск планируется осуществить в течение 3-6 месяцев.

По данным журналистов, для перемещения войск будет использоваться автомагистраль А2, простирающаяся от Оберхаузена до кольцевой автодороги Берлина. Бундесвер и власть всех уровней продолжают изучать особенности маршрута и ищут возможные альтернативы.

К примеру, проблемным считают мост Хоэнварте через Эльбу к северу от Магдебурга. Если мост будет атакован, магистраль А2 будет парализована.

"В этих сценариях о солдатах нужно будет заботиться и размещать во время их транспортировки, а для техники понадобится горючее и инфраструктура", — отметил глава Федерального управления гражданской защиты и помощи во время стихийных бедствий Ральф Тизлер.

Журналисты подчеркнули, что план обороны Германии содержит несколько сот страниц. Документ начал разрабатывать еще в марте прошлого года на фоне нападения РФ на Украину. Это первый масштабный документ такого уровня за последние 30 лет.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Министр обороны Германии назвал дату, когда Россия может напасть на НАТО . Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что Россия может атаковать одну из стран НАТО через пять лет. По его словам, Берлин должен подготовить свою армию к возможному нападению российских войск.