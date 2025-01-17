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Союзник Киева в НАТО неожиданно высказался об отправке миротворцев в Украину

Сейчас этот вопрос обсуждается на международных форумах, где рассматриваются разные варианты мирного процесса, включая вопросы безопасности для стран-участниц и защиты миротворцев.

сегодня, 13:55
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Клименко Елена

Латвия осторожно относится к возможности отправки своих военных в Украину в рамках миротворческой миссии, сообщает LSM.lv.

Союзник Киева в НАТО неожиданно высказался об отправке миротворцев в Украину

Миротворцы. Фото: 24 Канал

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что обсуждение такого шага станет актуальным только после подписания мирного соглашения между Россией и Украиной, поскольку в настоящее время нет необходимых предпосылок для его реализации.

"Есть разные типы миссий. Однако сейчас рано говорить о конкретной миссии в Украине. У нас еще нет необходимого формата или условий для этого. Как только появятся эти условия, тогда мы сможем обсуждать следующие шаги", — уточнил Спрудс.

Глава МИД Латвии Баиба Браже воздержалась от комментариев по поводу возможного привлечения Латвии к миротворческой миссии в Украине.

В то же время, вопрос обсуждается на международных форумах, где рассматриваются различные варианты мирного процесса, включая вопросы безопасности для стран-участниц и защиты миротворцев.

Бывший командующий Национальными вооруженными силами Латвии Раймондс Граубе считает, что Латвия должна быть готова к участию в миротворческой миссии.

"Это возможность, которую мы должны рассматривать. Мы всегда должны помнить, что, помогая другим в таких операциях, мы ожидаем такую же поддержку в подобных ситуациях. Это важное послание. Мы не можем только ожидать помощи для себя и не помогать тем кому она нужна", — подчеркнул Граубе.

Также он отметил, что спешить с решениями не следует, поскольку остается много неопределенных аспектов.

"Важно, на каких условиях это будет реализовано. Будет ли это мандат ООН, НАТО или коалиции? И самое главное — условия мирного соглашения, ведь оно должно быть заключено только после завершения боевых действий, чтобы не втянуть нас в войну. Вопросы миротворческой миссии в Украине стало обсуждаться после того, как президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что этот вопрос рассматривался с балтийскими партнерами", — отметил Граубе.

По его словам, если будет достигнут мир или перемирие с участием миротворцев, решение об участии Латвии в миссии будут приниматься на Совете национальной безопасности и в правительстве, а окончательное слово останется за Сеймом.

Напомним, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Литва готова обсудить возможность введения своих войск в Украину, если Киев обратится в западные страны с такой просьбой.

Как уже писали "Комментарии", Великобритания в случае достигнутых договоренностей готова разместить миротворцев на территории Украины, заявил премьер-министр Кир Стармер. Глава правительства подтвердил, что Лондон готов выполнять свою роль в мирных переговорах по завершению войны РФ против Украины.



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Источник: https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/16.01.2025-latvijas-valdiba-atturiga-par-iespeju-sutit-militaro-kontingentu-uz-ukrainu.a583973/
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