Сразу несколько стран против: Рютте сделал заявление о вступлении Украины в НАТО
Сразу несколько стран против: Рютте сделал заявление о вступлении Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался по поводу одного из пунктов предлагаемого США «мирного соглашения» для Украины, предусматривающего обязательства Киева не вступать в Альянс

25 ноября 2025, 14:32
На фоне обсуждений одного из пунктов предлагаемого США "мирного соглашения" для Украины, предполагающего обязательства Киева не вступать в НАТО, генсек Альянса Марк Рютте высказал свою позицию по присоединению Украины.

Сразу несколько стран против: Рютте сделал заявление о вступлении Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: из открытых источников

По его словам, для того чтобы новый союзник стал членом НАТО, нужно единогласие всех стран Альянса. Об этом Рютте сказал в интервью Радио Свобода.

"Все тридцать две страны должны согласиться. Пока у нас есть несколько союзников, которые прямо заявляют, что мы против вступления Украины в НАТО", — отметил Рютте.

При этом генсек напомнил, что есть формулировки с прошлогоднего Вашингтонского саммита, где говорится о необратимости пути Украины в НАТО.

"Так что это одна реальность. Но есть и реальность, в которой несколько союзников сказали, что выступают против членства Украины в НАТО. Вот почему так важно в ближайшее время предоставить гарантии безопасности Украине после заключения мирного соглашения, что исключит возможность повторной попытки нападения России", — сказал генсек НАТО.

В то же время Марк Рютте напомнил, что, согласно Вашингтонскому договору 1949 года, каждая страна в рамках евроатлантического региона, желающая стать членом НАТО, может подать соответствующую заявку.

"Но чтобы стать членом, нужно единодушие. И сейчас до такого единодушия по Украине еще далеко", — добавил генсек.

Как сообщал портал "Комментарии", РФ все чаще провоцирует НАТО , не переходя одновременно границы статьи 5 Североатлантического договора. Сейчас Россия побуждает западные страны к поспешной реакции, которая бы дала повод для дальнейшей эскалации, считает генерал Инго Герхартц, командующий Объединенным командованием союзных сил НАТО на восточном фланге.



Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/ryutte-intervyu-myrnyy-plan-putin/33603536.html
