Одразу кілька країн проти: Рютте зробив заяву щодо вступу України до НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловився щодо одного з пунктів пропонованої США «мирної угоди» для України, який передбачає зобов’язання Києва не вступати до Альянсу

25 листопада 2025, 14:32
На тлі обговорень одного з пунктів пропонованої США "мирної угоди" для України, який передбачає зобов’язання Києва не вступати до НАТО, генсек Альянсу Марк Рютте висловив свою позицію щодо приєднання України. 

Одразу кілька країн проти: Рютте зробив заяву щодо вступу України до НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

За його словами, для того, щоб новий союзник став членом НАТО, потрібна одностайність усіх країн Альянсу. Про це Рютте сказав в інтерв’ю "Радіо Свобода".  

"Усі тридцять дві країни повинні погодитися. Наразі в нас є кілька союзників, які прямо заявляють, що ми проти вступу України до НАТО", — зазначив Рютте. 

При цьому генсек нагадав, що є формулювання з торішнього Вашингтонського саміту, де сказано про незворотність шляху України до НАТО.

"Тож це одна реальність. Але є також реальність, у якій кілька союзників сказали, що виступають проти членства України в НАТО. Ось чому так важливо найближчим часом надати гарантії безпеки Україні після укладення мирної угоди, що унеможливить повторну спробу нападу Росії", — сказав генсек НАТО.

Водночас Марк Рютте нагадав, що, згідно з Вашингтонським договором 1949 року, кожна країна в межах євроатлантичного регіону, яка хоче стати членом НАТО, може подати відповідну заявку. 

"Але щоб стати членом, потрібна одностайність. І наразі до такої одностайності щодо України ще далеко", — додав генсек.

Як повідомляв портал "Коментарі", РФ все частіше провокує НАТО, не переходячи водночас межі статті 5 Північноатлантичного договору. Зараз Росія спонукає західні країни до поспішної реакції, яка дала б привід для подальшої ескалації, вважає генерал Інго Герхартц, командувач Об’єднаного командування союзних сил НАТО на східному фланзі. 



Джерело: https://www.radiosvoboda.org/a/ryutte-intervyu-myrnyy-plan-putin/33603536.html
