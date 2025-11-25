Одразу кілька країн проти: Рютте зробив заяву щодо вступу України до НАТО

На тлі обговорень одного з пунктів пропонованої США "мирної угоди" для України, який передбачає зобов’язання Києва не вступати до НАТО, генсек Альянсу Марк Рютте висловив свою позицію щодо приєднання України.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

За його словами, для того, щоб новий союзник став членом НАТО, потрібна одностайність усіх країн Альянсу. Про це Рютте сказав в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Усі тридцять дві країни повинні погодитися. Наразі в нас є кілька союзників, які прямо заявляють, що ми проти вступу України до НАТО", — зазначив Рютте.

При цьому генсек нагадав, що є формулювання з торішнього Вашингтонського саміту, де сказано про незворотність шляху України до НАТО.

"Тож це одна реальність. Але є також реальність, у якій кілька союзників сказали, що виступають проти членства України в НАТО. Ось чому так важливо найближчим часом надати гарантії безпеки Україні після укладення мирної угоди, що унеможливить повторну спробу нападу Росії", — сказав генсек НАТО.

Водночас Марк Рютте нагадав, що, згідно з Вашингтонським договором 1949 року, кожна країна в межах євроатлантичного регіону, яка хоче стати членом НАТО, може подати відповідну заявку.

"Але щоб стати членом, потрібна одностайність. І наразі до такої одностайності щодо України ще далеко", — додав генсек.

Як повідомляв портал "Коментарі", РФ все частіше провокує НАТО, не переходячи водночас межі статті 5 Північноатлантичного договору. Зараз Росія спонукає західні країни до поспішної реакції, яка дала б привід для подальшої ескалації, вважає генерал Інго Герхартц, командувач Об’єднаного командування союзних сил НАТО на східному фланзі.