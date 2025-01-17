США больше не при делах: от кого теперь зависит военная помощь Украине

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Альянс перебирает часть ответственности за координацию военной помощи Украине, которую ранее осуществляли США. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Суспильне".

Роб Бауэр. Фото из открытых источников

Согласно заявлению адмирала Бауэра, после достижения рамочного соглашения в Вашингтоне некоторые механизмы, которые ранее координировали Соединенные Штаты, перешли под контроль НАТО. Это касается Специальной консультационной группы по Украине (SACU) и Международного координационного центра (IDCC).

Адмирал отметил, что эти изменения направлены на создание постоянных механизмов помощи Украине, которые будут оставаться стабильными, независимо от политических изменений в США или других странах.

"Для таких людей, как генерал Сырский, который непосредственно руководит операциями на фронте, война не зависит от того, что происходит в Белом доме или где-то еще. Война будет продолжаться и в понедельник. Поэтому постоянная помощь для него является критически важной", – говорится в сообщении.

Председатель Военного комитета в частности отметил важность обеспечения Украины всем необходимым для продолжения борьбы.

"Как сказал Генеральный секретарь (Марк Рютте – ред.), мы должны сделать все, чтобы Украина имела как можно более сильную позицию на тот момент, когда начнутся переговоры. А до этого времени наша поддержка должна быть максимально мощной", – заявил Роб Бауэр.

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