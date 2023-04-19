США предупреждают НАТО: Путин может применить ядерное оружие в Украине

Соединенные Штаты предупреждают своих союзников по НАТО, что они должны быть начеку, ведь российский диктатор Владимир Путин может использовать тактическое ядерное оружие для "управляемой" эскалации в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Заместитель госсекретаря Венди Шерман. Фото из открытых источников

Заместитель госсекретаря Венди Шерман на открытии конференции НАТО по контролю над вооружением предупредила, что Владимир Путин может использовать ядерное оружие на территории Украины.

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"Мы все наблюдали и волновались, что Владимир Путин использует то, что он считает нестратегическим тактическим ядерным оружием, или использует некий демонстрационный эффект для эскалации, но в условиях управляемой эскалации риска", – сказала Шерман.

Американский дипломат подчеркнула союзникам, что "очень важно следить за этим". По мнению Шерман, 25 марта Путин стал на шаг ближе, чтобы использовать ядерное оружие. В это время президент России объявил, что готов разместить ядерное оружие на территории Беларуси.

Ранее портал "Комментарии" сообщал мнение британского военного эксперта, который сказал, что Путин не выиграет войну на поле боя, но может это сделать другим способом. Ветеран США и исследователь терроризма Брайан Дженкинс считает, что Путин хочет запугать Запад ядерной войной, чтобы тот покинул Украину.

Также "Комментарии" писали, что не только Германия, но еще две страны доставили системы противовоздушной обороны Patriot в Украину. В Германию присоединились Соединенные Штаты, объявлявшие о готовности предоставить ПВО Patriot, однако не указывали даты, когда система будет доставлена в Украину. И еще одну систему противовоздушной обороны Patriot предоставили Нидерланды.