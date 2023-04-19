logo

BTC/USD

29378.12

ETH/USD

1989.41

LTC/USD

94.57

USD/UAH

37.88

EUR/UAH

41.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО США предупреждают НАТО: Путин может применить ядерное оружие в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

США предупреждают НАТО: Путин может применить ядерное оружие в Украине

Заместитель госсекретаря Венди Шерман на открытии конференции НАТО предупредила союзников, что российский диктатор может использовать ядерное оружие.

сегодня, 16:35 comments1725
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Соединенные Штаты предупреждают своих союзников по НАТО, что они должны быть начеку, ведь российский диктатор Владимир Путин может использовать тактическое ядерное оружие для "управляемой" эскалации в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

США предупреждают НАТО: Путин может применить ядерное оружие в Украине

Заместитель госсекретаря Венди Шерман. Фото из открытых источников

Заместитель госсекретаря Венди Шерман на открытии конференции НАТО по контролю над вооружением предупредила, что Владимир Путин может использовать ядерное оружие на территории Украины.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Мы все наблюдали и волновались, что Владимир Путин использует то, что он считает нестратегическим тактическим ядерным оружием, или использует некий демонстрационный эффект для эскалации, но в условиях управляемой эскалации риска", – сказала Шерман.

Американский дипломат подчеркнула союзникам, что "очень важно следить за этим". По мнению Шерман, 25 марта Путин стал на шаг ближе, чтобы использовать ядерное оружие. В это время президент России объявил, что готов разместить ядерное оружие на территории Беларуси.

Ранее портал "Комментарии" сообщал мнение британского военного эксперта, который сказал, что Путин не выиграет войну на поле боя, но может это сделать другим способом. Ветеран США и исследователь терроризма Брайан Дженкинс считает, что Путин хочет запугать Запад ядерной войной, чтобы тот покинул Украину.

Также "Комментарии" писали, что не только Германия, но еще две страны доставили системы противовоздушной обороны Patriot в Украину. В Германию присоединились Соединенные Штаты, объявлявшие о готовности предоставить ПВО Patriot, однако не указывали даты, когда система будет доставлена в Украину. И еще одну систему противовоздушной обороны Patriot предоставили Нидерланды.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/us-urges-nato-vigilance-signs-russia-could-use-nuclear-weapon-ukraine-2023-04-18/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!