США умывают руки: Рютте ответил, готова ли Европа сама предоставить гарантии безопасности Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после "экстренного саммита" в Париже заявил о готовности Европы взять на себя инициативу в вопросе предоставления Украине гарантий безопасности. Как передает портал "Комментарии", соответствующее сообщение появилось в Twitter-аккаунте (X) Марка Рютте.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Генсек Североатлантического альянса по итогам встречи с лидерами ряда европейских государств во французской столице отметил, что "Европа готова и желает усилить себя, взять на себя инициативу, чтобы предоставить гарантии безопасности Украине".

Также Рютте подчеркнул, что именно это является его "взглядом на нынешнюю встречу в Париже".

"Европа готова и желает активизироваться. Возглавлять обеспечение гарантий безопасности Украины. Готовы и готовы инвестировать гораздо больше в нашу безопасность", — говорится в публикации генсека НАТО.

Кроме того, Марк Рютте высказался о необходимости в дальнейшем определить детали, но добавил при этом, что "обязательства — четкие".

Читайте также на портале "Комментарии" — после экстренного саммита лидеров Европы президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что достижение мира в Украине возможно только при условии прекращения российской агрессии и предоставления сильных и надежных гарантий безопасности для Украины. Он подчеркнул, что без таких гарантий существует риск повторения сценария Минских договоренностей, которые не принесли долгосрочного мира. Свою позицию Макрон представил в соцсети X.

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