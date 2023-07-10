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Стали известны две страны, блокирующие вступление Украины в НАТО

Европейские дипломаты отметили две страны, которые блокируют вступление Украины в НАТО и еще девять, что выразили поддержку.

сегодня, 12:40
Автор:
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Slava Kot
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Украина уже более 500 дней сражается с главным стратегическим врагом НАТО – Россией. Несмотря на это, некоторые члены альянса блокируют вступление Украины в НАТО, в частности Германия и США. Об этом сообщает портал "Комментарий" со ссылкой на издание Bild.

Стали известны две страны, блокирующие вступление Украины в НАТО

США и Германия блокируют вступление Украины в НАТО. Фото из открытых источников

Перед вступлением в НАТО страна должна официально объявить о намерении присоединиться к военному альянсу. Именно это должен сделать президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе. Киев понимает, что могут пройти годы и должна быть закончена война, прежде чем Украина станет членом НАТО. Однако это стало началом того, что Украина безвозвратно стала бы на путь присоединения к альянсу.


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Именно этот официальный запрос хотят предотвратить две страны НАТО, которые оказывают давление на других союзников, чтобы те присоединились к их позиции.

"Я могу подтвердить, что США и Германия блокируют официальный запрос Украины на членство в НАТО", – сказал немецкому изданию высокопоставленный политик.

Другой дипломат рассказывает, что Украине предлагают соглашение, подобное тому, которое было на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году. Тогда члены альянса поддержали стремление Украины и Грузии вступить в НАТО, однако не предоставили никаких гарантий. После этого Путин беспрепятственно вторгся в Грузию, а затем и Украину.

"Берлин и Вашингтон хотят окончательную декларацию, вряд ли выходящую за пределы той, что была сделана в Бухаресте в 2008 году", — сообщает Bild слова неназванного дипломата.

Несмотря на позицию США и Германии, в НАТО есть широкий альянс стран, поддерживающих вступление Украины. В этот список входят: Литва, Латвия, Эстония, Польша, Болгария, Швеция, Турция, Румыния и Франция.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, при каких условиях поедет на саммит НАТО в Вильнюсе.

Также "Комментарии" писали о президенте Украины, который раскритиковал идею Трампа завершить войну через 24 часа.



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Источник: https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/kurz-vor-dem-gipfel-blockiert-scholz-den-nato-beitritt-der-ukraine-84621944.bild.html
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