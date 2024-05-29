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Стало известно о тайной просьбе союзников к Зеленскому: что теперь будет с членством Украины в НАТО

По информации The Telegraph, Киев вряд ли может рассчитывать, что получит приглашение в НАТО в этом году

сегодня, 07:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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У Украины практически нет шансов продвинуться на пути к членству в Североатлантическом альянсе на юбилейном саммите в нынешнем году. Главная причина – серьезные опасения ключевых стран-членом НАТО по втягиванию Альянса в войну с Россией, чего те всячески пытаются избежать. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Telegraph".

Стало известно о тайной просьбе союзников к Зеленскому: что теперь будет с членством Украины в НАТО

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

В материале говорится, Германия и США прямо заявили, что против того, чтобы предлагать Киеву четкие временные рамки во время подготовки к двухдневному саммиту НАТО в Вашингтоне по случаю 75-й годовщины организации.

"Они очень скептически настроены относительно продвижения Украины на пути к полноправному членству в НАТО в этом году. США, возможно, не так обеспокоены, как Германия, но существует беспокойство касательно угрозы России для остальных членов альянса", — сообщил источник издания, знакомый с мнением администрации Байдена.

Ожидается, что это решение разочарует президента Украины Владимира Зеленского, которого партнеры предупредили, чтобы он не требовал от Альянса "невозможного". Его попросили избегать давления на отдельных союзников, чтобы они снова выступили в поддержку четкого графика вступления Украины в Альянс.

"The Telegraph" отмечает, что хотя лидеры НАТО отказываются назвать временные рамки членства Украины, они предложат то, что называют "мостом" или "путем" ко вступлению, как демонстрацию поддержки этого процесса.

По словам двух дипломатов, пакет поддержки, который сейчас обсуждается, подчеркнет "способность Украины выбирать собственное будущее" и продемонстрирует, что "путь к членству становится короче", поскольку она защищает себя от российской агрессии.

Пакет помощи будет сосредоточен на укреплении украинских Вооруженных сил, чтобы обеспечить готовность Украины к немедленному вступлению в НАТО, когда лидеры Альянса решат, что время для этого пришло. Для этого НАТО переберет на себя роль лидера от США в Рамштайнском процессе — группе из более 50 стран-членов Альянса, координирующих военную помощь Украине.

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