Столтенберг рассказал, как союзники подставили Украину

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Кравцев Сергей
Сложна ситуация на фронте в Украине вызвана тем, что союзники по НАТО не выполнили свои обещания и не поставили Киеву необходимое вооружение. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время выступления на Парламентской ассамблее НАТО в Болгарии сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников
Генсек НАТО отметил, украинцы при военной поддержке союзников по НАТО освободили 50% своей территории. Киеву удалось потопить много российских кораблей в Черном море, открыть коридор для экспорта зерна и других товаров, а также нанести тяжелые потери российским войскам вторжения.
При этом он добавил, что США потратили шесть месяцев на согласование нового пакета помощи, а европейские союзники, обещавшие миллион патронов, так и не поставили Украине ничего похожего на такое количество патронов.
По его словам, уже в апреле министры обороны стран НАТО встретились с президентом Владимиром Зеленским, который попросил увеличить поставки систем ПВО, но союзники снова не выполнили обещанного по ПВО.
Как отметил генсек НАТО, это также причина того, что ситуация сейчас на поле боя сложная. "Мы видим последствия авиаударов, ракетных ударов и всего остального, что мы видим в Украине. И это также причина того, почему союзникам необходимо срочно активизировать свои действия", — добавил он.
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