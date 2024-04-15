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Станет ли Польша в защиту Литвы при нападении России: объяснение Дуды

Анджей Дуда считает, что несоблюдение статьи 5 договора НАТО при нападении России будет означать распад всего альянса.

сегодня, 14:55
Автор:
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Slava Kot
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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна выполнит свои обязательства по коллективной обороне, которые предусмотренные в статье 5 договора НАТО, если Россия начнет вторжение в Литву. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Дуды для издания LRT.

Станет ли Польша в защиту Литвы при нападении России: объяснение Дуды

Президент Польши Анджей Дуда. Фото с открытых источников

Во время беседы с журналистами Анджея Дуду спросили, будет ли Польша защищать Литву в случае нападения России, ведь существуют якобы некоторые юридические ограничения по которым можно не выполнять обязательства НАТО по коллективной обороне.

"Литва и Польша являются членами НАТО, есть четкие обязательства по статье 5. Поэтому я твердо заявляю, что мне трудно представить ситуацию, в которой в случае нападения на Литву она не получила бы помощи от НАТО, в том числе от Польши" , — сказал Дуда подчеркивая, что подразумевает военную помощь.

Польский президент добавил, что нарушения обязательств по коллективной обороне стали бы "катастрофой" и означали бы "распад альянса".

В интервью Дуда также ответил на вопросы мирных переговоров между Украиной и Россией. По словам президента Польши, в настоящее время такие переговоры отсутствуют, а интересы Варшавы совпадают с украинскими, то есть возобновление полого контроля над оккупированными территориями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Литва заявила о готовности разобрать свои старые тепловые электростанции на детали, чтобы передать их Украине. Таким образом, литовское правительство хочет помочь Украине в восстановлении энергетического сектора после нескольких массированных атак России.

Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который рассказал, поддерживает ли введение войск НАТО в Украину.



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Источник: https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/2248444/poland-would-defend-lithuania-i-cannot-imagine-any-other-way-interview-with-president-duda
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