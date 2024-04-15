Станет ли Польша в защиту Литвы при нападении России: объяснение Дуды

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Slava Kot
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна выполнит свои обязательства по коллективной обороне, которые предусмотренные в статье 5 договора НАТО, если Россия начнет вторжение в Литву. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Дуды для издания LRT.
Президент Польши Анджей Дуда. Фото с открытых источников
Во время беседы с журналистами Анджея Дуду спросили, будет ли Польша защищать Литву в случае нападения России, ведь существуют якобы некоторые юридические ограничения по которым можно не выполнять обязательства НАТО по коллективной обороне.
Польский президент добавил, что нарушения обязательств по коллективной обороне стали бы "катастрофой" и означали бы "распад альянса".
В интервью Дуда также ответил на вопросы мирных переговоров между Украиной и Россией. По словам президента Польши, в настоящее время такие переговоры отсутствуют, а интересы Варшавы совпадают с украинскими, то есть возобновление полого контроля над оккупированными территориями.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Литва заявила о готовности разобрать свои старые тепловые электростанции на детали, чтобы передать их Украине. Таким образом, литовское правительство хочет помочь Украине в восстановлении энергетического сектора после нескольких массированных атак России.
Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который рассказал, поддерживает ли введение войск НАТО в Украину.
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