Столтенберг хочет пригласить Украину в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что хочет пригласить Украину стать полноценным членом НАТО. При этом генсек уточнил, что это возможно только "на определенном этапе". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Fox News".

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Йенса Столтенберга попросили прокомментировать возможную конфронтацию между Россией и НАТО в случае продвижения членства Украины в Альянсе. Столтенберг назвал "хорошим делом" для Альянса и для США поддержать Украину.

Генсек напомнил, что изначально НАТО создавалось, чтобы предотвратить войны.

"Я из Норвегии, мы граничим с Россией. Когда Норвегия стала членом НАТО, то Советский союз называл это провокацией. Это не было провокацией, это право каждой суверенной нации выбирать собственный путь. Это право есть у Норвегии, оно есть у Швеции и Финляндии, а также у Украины", — заявил Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что очень важно, чтобы российский диктатор Владимир Путин не достиг желаемого в Украине, потому что это станет поощрением для других авторитарных режимов.

"Поэтому это хорошее дело для нас, для США, поддержать Украину, а также на определенном этапе пригласить их стать полноценным членом Альянса", — сказал генсек НАТО.

Отметим, в ноябре 2023 года бывшие топ-лица НАТО сделали неоднозначные заявления касательно территориальной целостности Украины. Генсек НАТО 2009-2014 годов Андерс Расмуссен призвал Альянс принять нашу страну в блок, несмотря на оккупированные территории. Корейский сценарий завершения войны с РФ (фактически раздел Украины) предлагает экс-командующий НАТО войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис. В РФ уже аплодируют таким предложениям, видя в них стимул для продолжения агрессии. В Офисе президента Украины как раз об этом и предупреждают – мол, сами подобные разговоры явно провоцирует РФ на дальнейшую эскалацию. И всё же такие разговоры ведутся. И сейчас – достаточно громко, как и разговоры о необходимости скорейших переговоров. Почему темы актуализировались? Как на это следует реагировать? К чему это может привести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



