Столтенберг назвал лучший способ мирного решения войны в Украине

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Кравцев Сергей
Страны НАТО должны продолжать поддержку Украины. Поскольку, чем сильнее она будет на поле боя, тем лучше будет ее позиция. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал генсек Альянса Йенс Столтенберг перед встречей глав МИД НАТО во вторник в Брюсселе.
Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников
На вопрос, ожидают ли в НАТО прорыв на фронтах в Украине в ближайшее время, и что для этого должна сделать Украина, Столтенберг сказал, что он очень осторожен в прогнозах развития событий на фронте, потому что войны по своей природе непредсказуемы.
В то же время, генсек отметил мастерство и решительность украинских военных на поле боя, что "поразило весь мир".
Он подчеркнул, что такого сценария не произошло и Украина смогла оттолкнуть российские силы на севере, востоке и юге, освободив около половины территории, которую Россия оккупировала в начале войны.
По словам Столтенберга, хотя линия фронта не сдвинулась за последний год, но интенсивные бои продолжаются, и надо должны учитывать, что даже если линия фронта не сдвигается так сильно, "Украина смогла нанести тяжелые потери российским силам с помощью глубоких ударов".
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