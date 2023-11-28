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Столтенберг назвал лучший способ мирного решения войны в Украине

Йенс Столтенберг заявил, что союзникам нужно не останавливаться и продолжать военную поддержку Украины

сегодня, 13:52
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Кравцев Сергей
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Страны НАТО должны продолжать поддержку Украины. Поскольку, чем сильнее она будет на поле боя, тем лучше будет ее позиция. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал генсек Альянса Йенс Столтенберг перед встречей глав МИД НАТО во вторник в Брюсселе.

Столтенберг назвал лучший способ мирного решения войны в Украине

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

На вопрос, ожидают ли в НАТО прорыв на фронтах в Украине в ближайшее время, и что для этого должна сделать Украина, Столтенберг сказал, что он очень осторожен в прогнозах развития событий на фронте, потому что войны по своей природе непредсказуемы.


В то же время, генсек отметил мастерство и решительность украинских военных на поле боя, что "поразило весь мир".

"Нам надо помнить, откуда мы начали, когда в прошлом году произошло полномасштабное вторжение. Были опасения, и эксперты считали, что Украина падет в течение нескольких недель, и Киев окажется под контролем России в течение нескольких дней", — заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что такого сценария не произошло и Украина смогла оттолкнуть российские силы на севере, востоке и юге, освободив около половины территории, которую Россия оккупировала в начале войны.

По словам Столтенберга, хотя линия фронта не сдвинулась за последний год, но интенсивные бои продолжаются, и надо должны учитывать, что даже если линия фронта не сдвигается так сильно, "Украина смогла нанести тяжелые потери российским силам с помощью глубоких ударов".

"Поэтому нам нужно продолжать ее поддерживать. Также зная, что чем сильнее Украина на поле боя, тем сильнее она будет за переговорным столом. Если мы хотим договоренного мирного решения, гарантирующего, что Украина сохранит свою независимость, то лучший способ достичь этого — продолжать оказывать военную поддержку Украине, и вот что союзники собираются делать", — подытожил Столтенберг.

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