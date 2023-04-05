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Столтенберг назвал решение, которое может стать исторической ошибкой для Китая

Как сказал генеральный секретарь Альянса, предоставление России летального оружия приведет к серьезным последствиям, о которых Китаю уже известно

сегодня, 17:17
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Автор:

Кравцев Сергей

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Китай совершит историческую ошибку, если предоставит России летальную помощь. Как сообщает портал "Комментарии", об этом Столтенберг сказал на брифинге после двухдневного заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса в Брюсселе.

Столтенберг назвал решение, которое может стать исторической ошибкой для Китая

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

"Мы обсудили растущее сближение Китая с Россией. Китай отказывается осудить российскую агрессию, повторяет российскую пропаганду и поддерживает российскую экономику. Китай и Россия также усиливают совместную военную деятельность в Индо-Тихоокеанском регионе", — заявил Столтенберг.


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Он добавил, союзники были четкими, что какое-либо предоставление Китаем летальной помощи для России стало бы исторической ошибкой с серьезными последствиями.                                                               

Столтенберг не стал вдаваться в подробности, но, по его словам, в Китае знают, что "будут тяжелые последствия", если они начнут помогать России летальным оружием.

Генсек НАТО подчеркнул, сейчас еще более важно, чтобы союзники НАТО вместе со странами-партнерами выступали в единстве, поскольку Китай и Россия выступают против международного порядка, основанного на правилах.

При этом, как сказал Столтенберг, в НАТО пока не могут подтвердить, предоставлял ли Китай России летальную помощь, но ситуация очень внимательно отслеживается. "Мы донесли, что это будет большой ошибкой", — отметил он.

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Источник: https://twitter.com/NATOpress/status/1643589442098143232?s=20
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