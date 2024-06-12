Столтенберг назвал страну НАТО, которая никак не будет участвовать в помощи Украине

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Кравцев Сергей
Венгрия не будет участвовать и не будет противодействовать инициативам НАТО по поддержке Украины, которые должны согласовать на саммите Альянса в Вашингтоне. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников
Генсек Альянса отметил, что обсудил с венгерским премьером ситуацию в Украине.
По его словам, это обеспечит предсказуемость и подотчетность, которые необходимы для Украины.
Йенс Столтенберг подчеркнул, что премьер-министр Орбан четко дал понять, что Венгрия не будет участвовать в этих усилиях НАТО. Генсек подчеркнул, что он принимает эту позицию.
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