Столтенберг назвал страну НАТО, которая никак не будет участвовать в помощи Украине

Венгрия не будет участвовать и не будет противодействовать инициативам НАТО по поддержке Украины, которые должны согласовать на саммите Альянса в Вашингтоне. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Генсек Альянса отметил, что обсудил с венгерским премьером ситуацию в Украине.

"Я ожидаю, что на саммите союзники согласуют ведущую роль НАТО в координации и обеспечении безопасности помощи и обучения для Украины. Я также ожидаю, что союзники согласуют долгосрочные финансовые обязательства по оказанию военной поддержки", — сказал Столтенберг.

По его словам, это обеспечит предсказуемость и подотчетность, которые необходимы для Украины.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что премьер-министр Орбан четко дал понять, что Венгрия не будет участвовать в этих усилиях НАТО. Генсек подчеркнул, что он принимает эту позицию.

"Я рад, что сегодня премьер-министр и я согласовали модальности (условия) неучастия Венгрии в поддержке Украины со стороны НАТО. Никакой венгерский персонал не будет участвовать в этих мероприятиях и никакие венгерские средства не будут использоваться для их поддержки. В то же время, премьер-министр заверил меня, что Венгрия не будет противодействовать этим усилиям, что позволит другим союзникам двигаться вперед", — констатировал Столтенберг.

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