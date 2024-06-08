Столтенберг отказывается от идеи фонда на 100 млрд долларов для Украины: что произошло

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отменяет планы по созданию пятилетнего фонда на 100 млрд долларов военной помощи Украине после отказа со стороны членов альянса. Сейчас он просит страны сохранить свои текущие взносы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает агентство "Bloomberg".

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Согласно новому предложению, которое могут поддержать министры обороны НАТО, когда соберутся в Брюсселе на следующей неделе, союзники обяжутся тратить не менее 43 млрд долларов в год на помощь Украине, сообщили источники издания.

Это соответствует среднему годовому взносу с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

НАТО определит цели пожертвований каждой страны на основе процента от их валового внутреннего продукта, а затем, вероятно, будет публиковать общие показатели в ежегодном отчете.

По словам источников издания, цель – обеспечить большую прозрачность того, что союзники дают Украине, одновременно мягко оказывая давление на тех членов, которые не выполняют своих обязательств.

На США будет приходиться около половины помощи, остальное обеспечат другие члены альянса. Хотя новый план не потребует дополнительных средств, НАТО надеется, что он обеспечит Киеву большую предсказуемость относительно уровня поддержки в ближайшие годы. Союзники были поражены после того, как Конгресс США несколько месяцев ожидал одобрения нового раунда помощи, а также обеспокоены тем, что возможное переизбрание Дональда Трампа в ноябре может повлиять на финансирование Украины.

По словам собеседников Bloomberg, это предложение пользуется широкой поддержкой многих союзников, хотя Венгрия остается наиболее сложным вопросом.

Источники издания также говорят, что Турция выразила свою обеспокоенность по поводу других частей пакета для Украины, который должен быть согласован лидерами в Вашингтоне.

НАТО также предлагает взять на себя оперативные обязанности возглавляемой США Контактной группы по обороне Украины, координирующей поставки оружия в Украину примерно 50 странами. Под руководством верховного главнокомандующего НАТО такой шаг мог бы оградить структуру от любых политических изменений, которые могут произойти после выборов в США, пишет издание.

Его источники отметили, что Турция призвала проявлять осторожность, чтобы любая координация военной помощи не создавала впечатление более активного участия союзников в конфликте.

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