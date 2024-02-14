Столтенберг обратился к Трампу с важной просьбой

Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призывает экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа не подрывать систему сдерживания НАТО. Об этом генеральный секретарь Североатлантического союза говорил во время брифинга в Брюсселе перед встречей министров обороны стран-членов НАТО.

Йенс Столтенберг (фото из открытых источников)

"НАТО удалось сделать невозможным военную атаку на любого союзника в течение 75 лет", — отметил Столтенберг.

Эту цель удалось реализовать, потому что все члены НАТО понимали позицию, что они никогда не готовы защитить друг друга.

"Вся идея НАТО заключается в том, что атака на одного союзника приведет к реакции всего Альянса. на союзников НАТО", — продолжил глава НАТО.

По его словам, это очень успешно делают на протяжении десятилетий, потому что у военного союза надежная система сдерживания для врагов.

"Поэтому любые предположения, что мы не стоим друг за друга, не собираемся защищать друг друга — это подрывает безопасность всех нас, усиливает риски, и по этой причине очень важно, чтобы мы на деле и на словах четко доносили, что мы придерживаемся обязательств НАТО по защите и обороне всех союзников", — отмечает Столтенберг.

Как продолжил генеральный секретарь Североатлантического союза, хорошая новость состоит в том, что на самом деле государства-члены НАТО это как раз и делают.

"У нас есть возможности. У нас есть решимость защищать и оборонять всех союзников. И именно поэтому мы не видим каких-либо неизбежных угроз против любого члена НАТО, потому что с 2014 года мы значительно отстаиваем нашу коллективную оборону", — продолжил Столтенберг.

При этом Альянс реализует сильнейшее усиление коллективной обороны через десятилетие после незаконной аннексии украинского Крыма РФ.

"Мое сообщение (к Трампу) именно такое, как я сказал: что мы не должны подрывать надежность (системы) нашего сдерживания. И это речь идет о способностях, в которые мы вкладываем ресурсы, но и о том, как мы поддерживаем контакт. наши враги осознают наше сдерживание. Мы не должны оставлять возможностей для просчетов или недоразумения для Москвы о нашей готовности, настроении и решительности защищать всех союзников", — резюмировал глава НАТО.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что генсек НАТО заявил о большой победе Украины