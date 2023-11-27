Столтенберг объяснил, почему в настоящее время вступление Украины в НАТО невозможно

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет полноценным членом НАТО, когда выполнит все реформы от альянса. Однако полное вхождение Украины в НАТО возможно только после окончания войны против России.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Столтенберг сообщил, что все члены НАТО согласны принять Украину в военный альянс.

"Союзники соглашаются, что Украина станет членом НАТО. На встрече (Украина-НАТО) мы согласуем рекомендации для украинцев по реформам", — заявил Столтенберг.

Несмотря на это, генсек НАТО указал, что реальное вступление Украины не может произойти во время активной войны против России, даже если Киев будет все больше сближаться с НАТО в стандартах. По словам Столтенберга, с такой позицией соглашаются все союзники в альянсе.

Таким образом Столтенберг окончательно подтвердил, что вступление Украины в НАТО невозможно до окончания войны с Россией.

Столтенберг также напомнил, что союзники всячески помогают Украине. Например, Германия и Нидерланды обещают оказать помощь в 10 млрд евро, а Финляндия, США и другие предоставляют Украине системы ПВО и боеприпасы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Столтенберг рассказал, готов ли Путин к мирным переговорам по завершению войны в Украине. По словам генсека НАТО, президент России не хочет мирных переговоров, поэтому страны НАТО должны усилить помощь Украине, чтобы Путин понял безальтернативность и прекратил войну в Украине.

Также "Комментарии" писали о результатах социологического опроса, который определил, сколько украинцев готовы отказаться от части собственных территорий для вступления Украины в НАТО.



