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Столтенберг объяснил, почему в настоящее время вступление Украины в НАТО невозможно

Украина не сможет вступить в военный альянс НАТО, пока не осуществит необходимые реформы, а также когда закончится война против России.

сегодня, 15:10
Автор:
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Slava Kot
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет полноценным членом НАТО, когда выполнит все реформы от альянса. Однако полное вхождение Украины в НАТО возможно только после окончания войны против России.

Столтенберг объяснил, почему в настоящее время вступление Украины в НАТО невозможно

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Столтенберг сообщил, что все члены НАТО согласны принять Украину в военный альянс.


"Союзники соглашаются, что Украина станет членом НАТО. На встрече (Украина-НАТО) мы согласуем рекомендации для украинцев по реформам", — заявил Столтенберг.

Несмотря на это, генсек НАТО указал, что реальное вступление Украины не может произойти во время активной войны против России, даже если Киев будет все больше сближаться с НАТО в стандартах. По словам Столтенберга, с такой позицией соглашаются все союзники в альянсе.

Таким образом Столтенберг окончательно подтвердил, что вступление Украины в НАТО невозможно до окончания войны с Россией.

Столтенберг также напомнил, что союзники всячески помогают Украине. Например, Германия и Нидерланды обещают оказать помощь в 10 млрд евро, а Финляндия, США и другие предоставляют Украине системы ПВО и боеприпасы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Столтенберг рассказал, готов ли Путин к мирным переговорам по завершению войны в Украине. По словам генсека НАТО, президент России не хочет мирных переговоров, поэтому страны НАТО должны усилить помощь Украине, чтобы Путин понял безальтернативность и прекратил войну в Украине.

Также "Комментарии" писали о результатах социологического опроса, который определил, сколько украинцев готовы отказаться от части собственных территорий для вступления Украины в НАТО.




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