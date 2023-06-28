Столтенберг отреагировал на переезд Пригожина и его наемников в Беларусь

В НАТО пока не готовы озвучивать какие-то выводы относительно того, что главарь ЧВК "Вагнер" вместе со своими наемниками перебрался в Беларусь. Ведь пока не ясно точно, будет ли это угрожать безопасности странам Альянса. Как передает портал "Комментарии", такое заявление генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал во время пресс-конференции.

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

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"Я считаю, что еще слишком рано делать окончательные суждения о последствиях того, что Пригожин переехал в Беларусь и что, скорее всего, часть его сил также будет расположена в Беларуси. Еще рано говорить", — заявил Столтенберг.

При этом Столтенберг отметил, что НАТО будет контролировать ситуацию. По его словам, Альянс может гарантировать, что всегда готов защищать каждого члена, особенно тех членов НАТО, которые граничат с Беларусью.

Он отметил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину НАТО удвоило количество боевых групп и увеличило свое военное присутствие в восточной части Альянса.

Столтенберг добавил, что Альянс будет принимать дальнейшие решения по укреплению коллективной обороны посредством большего количества сил высокой готовности и больших возможностей для обеспечения надежного сдерживания и обороны для всего НАТО.

По его словам, они будут принимать эти решения на предстоящем саммите Альянса.

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