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Столтенберг отреагировал на переезд Пригожина и его наемников в Беларусь

В НАТО подтвердили, что внимательно следят за тем, что будут делать наемники "Вагнера" на территории Беларуси

сегодня, 12:55
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Кравцев Сергей
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В НАТО пока не готовы озвучивать какие-то выводы относительно того, что главарь ЧВК "Вагнер" вместе со своими наемниками перебрался в Беларусь. Ведь пока не ясно точно, будет ли это угрожать безопасности странам Альянса. Как передает портал "Комментарии", такое заявление генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал во время пресс-конференции.

Столтенберг отреагировал на переезд Пригожина и его наемников в Беларусь

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников


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"Я считаю, что еще слишком рано делать окончательные суждения о последствиях того, что Пригожин переехал в Беларусь и что, скорее всего, часть его сил также будет расположена в Беларуси. Еще рано говорить", — заявил Столтенберг.

При этом Столтенберг отметил, что НАТО будет контролировать ситуацию. По его словам, Альянс может гарантировать, что всегда готов защищать каждого члена, особенно тех членов НАТО, которые граничат с Беларусью.

Он отметил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину НАТО удвоило количество боевых групп и увеличило свое военное присутствие в восточной части Альянса.

Столтенберг добавил, что Альянс будет принимать дальнейшие решения по укреплению коллективной обороны посредством большего количества сил высокой готовности и больших возможностей для обеспечения надежного сдерживания и обороны для всего НАТО.

По его словам, они будут принимать эти решения на предстоящем саммите Альянса.

Читайте также на портале "Комментарии" — пригожинский однодневный бунт и его вероятные последствия остается топ-темой. О чем говорят заявления самопровозглашенного президента Беларуси по этому поводу? Почему Александр Лукашенко позволяет себе такого рода откровения, выставляя себя спасителем России, а также жестко критикуя путинское окружение? Действительно ли он готов пригреть в Беларуси, как это было заявлено, вагнеровцев, чуть не снесших путинский режим? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – воюющая страна не может быть членом НАТО: кто в Альянсе категорически против членства Украины.




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Источник: https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_216522.htm?selectedLocale=en
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