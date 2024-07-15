Столтенберг «похоронил» идею Польши о сбивании ракет РФ над Украиной

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Кравцев Сергей
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал понять, что выступает против того, чтобы Польша силами своей ПВО сбивала российские ракеты над территорией Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Столтенберг сделал в интервью, которое транслировалось в эфире общенационального телемарафона в воскресенье.
Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников
Журналист попросил генсека НАТО прокомментировать идею сбивания Польшей ракет, летящих в ее направлении, на территории Украины.
Йенс Столтенберг подтвердил свою позицию о том, что "Украина имеет право атаковать легитимные военные цели на территории страны-агрессора России".
Генсек добавил, что "разные страны ввели различные ограничения по использованию оружия, которое они передают Украине". В то же время генсек НАТО приветствовал разрешение США использовать американские ракеты для ударов по территории РФ вблизи границы с Украиной на Харьковщине.
На просьбу прокомментировать идею возможного вступления в НАТО части Украины, которую контролирует власть, а впоследствии уже оккупированной территории, Столтенберг сказал уже обсуждались самые разные модели, и поэтому нужно быть осторожными в высказываниях относительно того, какое именно решение можно будет применить для Украины.
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Также издание "Комментарии" сообщало – Украина и Польша подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Подписание прошло в Варшаве. Интересным пунктом соглашения является то, что данное соглашение о безопасности с Польшей предусматривает положение о разработке механизма сбивания в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, которые выпущены в направлении Польши.
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