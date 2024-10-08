Столтенберг получил новую должность: чем будет заниматься экс-генсек НАТО для мира в мире

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг с февраля 2025 года возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности, как это прогнозировалось еще до его отставки. Столтенберг уже успел прокомментировать свое предназначение на новую должность.



Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Как сообщила пресс-служба Мюнхенской конференции, Йенс Столтенберг, который 1 октября 2024 года передал руководство НАТО бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, заменит на должности главы конференции немца Кристофа Гойсгена, выполнявшего эти обязанности с 2022 года. Это подтвердило информацию СМИ, которые сообщали о предстоящем назначении Столтенберга.

Экс-генсек НАТО отметил, что будет пытаться содействовать миру благодаря новой должности.

"Я посвятил всю свою политическую карьеру поддержанию мира. Для меня будет честью возглавлять Мюнхенскую конференцию по безопасности и содействовать ее миссии "мир через диалог". В мире немного столь важных как Мюнхенская конференция международных платформ, работающих над предотвращением конфликтов, диалогом и международным сотрудничеством", – сказал Столтенберг.

Президент Совета фонда конференции Вольфганг Ишингер приветствовал это решение, отметив, что у Столтенберга есть безупречная репутация и значительный опыт, что делает его идеальным кандидатом на эту должность.

Мюнхенская конференция по безопасности является одной из ведущих международных платформ, способствующих диалогу и предотвращению конфликтов на глобальной арене.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, как можно закончить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что Столтенберг раскрыл, какая просьба была у Зеленского в первые дни войны.