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Столтенберг получил новую должность: чем будет заниматься экс-генсек НАТО для мира в мире

Йенс Столтенберг стал новым руководителем Мюнхенской конференции по безопасности.

сегодня, 16:58
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Slava Kot

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг с февраля 2025 года возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности, как это прогнозировалось еще до его отставки. Столтенберг уже успел прокомментировать свое предназначение на новую должность.

Столтенберг получил новую должность: чем будет заниматься экс-генсек НАТО для мира в мире

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Как сообщила пресс-служба Мюнхенской конференции, Йенс Столтенберг, который 1 октября 2024 года передал руководство НАТО бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, заменит на должности главы конференции немца Кристофа Гойсгена, выполнявшего эти обязанности с 2022 года. Это подтвердило информацию СМИ, которые сообщали о предстоящем назначении Столтенберга.

Экс-генсек НАТО отметил, что будет пытаться содействовать миру благодаря новой должности.

"Я посвятил всю свою политическую карьеру поддержанию мира. Для меня будет честью возглавлять Мюнхенскую конференцию по безопасности и содействовать ее миссии "мир через диалог". В мире немного столь важных как Мюнхенская конференция международных платформ, работающих над предотвращением конфликтов, диалогом и международным сотрудничеством", – сказал Столтенберг.

Президент Совета фонда конференции Вольфганг Ишингер приветствовал это решение, отметив, что у Столтенберга есть безупречная репутация и значительный опыт, что делает его идеальным кандидатом на эту должность.

Мюнхенская конференция по безопасности является одной из ведущих международных платформ, способствующих диалогу и предотвращению конфликтов на глобальной арене.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, как можно закончить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что Столтенберг раскрыл, какая просьба была у Зеленского в первые дни войны.



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