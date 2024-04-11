Столтенберг предлагает Украине "отрезать руку". Он оконфузился, как генсек НАТО

Перед мирным саммитом в Швейцарии начинают раздаваться разного рода "компромиссные варианты", на которые должна согласиться Украина ради мира. В частности, появилась информация о том, что Украина должна отдать оккупированные территории РФ, а другую часть ее возьмут в НАТО. Кроме того, Йенс Столтенберг подчеркнул, что Киев как жертва агрессии должен сам определить, на какие компромиссы он готов пойти на переговорах с Кремлем.

Йенс Столтенберг

То есть, подчеркнул Николай Давидюк, Столтенберг предлагает Украине по своему усмотрению решить, какую "руку или ногу ей отрезать" ради мира. При этом политолог отметил, что генсек не имеет права делать такие заявления, ведь он ничего не сделал для того, чтобы Украина смогла победить Россию.

По его словам, Украина просила НАТО оказать ей помощь, однако там решили, что Киев должен справиться сам, а если у него этого не получится, всегда имеет возможность отдать свои территории захватчику и только после этого НАТО может подумать о помощи.

При этом Давидюк подчеркнул, что Украина не намерена отрезать свои территории.

Политолог выразил надежду на то, что следующий генсек НАТО все же сможет оказать Украине более существенную помощь. При этом он добавил, что Украине очень нужны самолеты, которые Киеву обещают уже два года, однако они до сих пор не защищают воздушное пространство страны от вражеских ракет, уничтожающих критическую и гражданскую инфраструктуру.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил , что события в Украине могут развиваться по хорошему и плохому сценарию. Плохой наступит тогда, когда западные партнеры не смогут предоставить Украине необходимое ей для защиты оружие. Тогда Силы обороны начнут отступать на фронте и терять территории.