Столтенберг раскритиковал Китай, назвав решение Пекина "прискорбным": подробности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал Китай за бойкот Глобального саммита мира, который состоится в Швейцарии на следующей неделе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "NDR".

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Йенс Столтенберг заявил, что он сожалеет о том, что Китай решил не участвовать в мирной конференции и назвал отказ Пекина "прискорбным".

По словам Столтенберг, отмена конференции отражает отношение Китая к войне России против Украины.

Генсек НАТО также подверг Китай резкой критике за то, что он поддерживает российскую военную экономику с самого начала вторжения.

"Китай пытается поддерживать нормальные отношения с европейскими союзниками по НАТО. В то же время он является самым главным сторонником войны России против Украины — самой большой и непосредственной угрозы безопасности, с которой мы сталкиваемся здесь, в Европе. Конечно, Китай не может иметь и то, и другое одновременно", — подчеркнул он.

Отметим, глава МИД Китая Ван И заявил, что план Пекина по урегулированию войны в Украине поддержали уже более двух десятков стран. Это произошло спустя несколько дней после того, как Пекин заявил, что пропустит предстоящий мирный саммит в Швейцарии, который организовывает Украина.

В ответ в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что участие высокого представителя КНР в Саммите мира могло бы стать хорошей возможностью сделать практический вклад в достижение справедливого и долгосрочного мира в Украине.

В МИД Украины отметили, что все, кто искренне стремятся к восстановлению мира в российско-украинской войне, должны работать над успешным проведением Саммита мира в Швейцарии.



